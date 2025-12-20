Ο Ανδρέας Τεττέη αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Κηφισιάς μετά το ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο Ανδρέας Τεττέη μεγάλωσε στην Κηφισιά και στο ματς με τον Ολυμπιακό φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της, αφού θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός και οι συμπαίκτες του στο τέλος του αγώνα κατευθύνθηκαν στη γωνία που ήταν οι φίλοι της Κηφισιάς και χειροκροτήθηκαν. Ο Τεττέη, όμως, ήταν αυτός που στην κυριολεξία γνώρισε την αποθέωση.

