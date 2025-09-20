Με ένα γκολ του Λάμπρου, που είχε αρκετή δόση τύχης και ένα ακόμη του Φορτούνα, ο Βόλος επικράτησε με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Πανθεσσαλικό διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σεζόν. O Mακέντα μείωσε με πέναλτι στο φινάλε.

Back to back νίκη για το Βόλο και... ελεύθερη πτώση για τον Αστέρα AKTOR. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο επικράτησε του συνόλου του Σάββα Παντελίδη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 2-1 και «ζευγάρωσε» τα τρίποντα του μετά το «διπλό» στο Αγρίνιο.

Πέμπτο διαδοχικό ματς χωρίς νίκη για τους Αρκάδες, οι οποίοι παραμένουν στον ένα βαθμό, από το μοναδικό εντός έδρας ματς με την ΑΕΛ Novibet, στο οποίο είχαν προηγηθεί με 2-0 αλλά δεν κατάφεραν να κρατήσουν το τρίποντο.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Χουάν Φεράντο και ο Σάββας Παντελίδης παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για το Βόλο ο Σιαμπάνης ήταν στην εστία, με τους Σόρια, Χέρμανσον, Κάργα και Φορτούνα μπροστά του. Μαρτίνες - Κόμπα στα χαφ με τον Χουάνπι σε επιτελικό ρόλο. Τζόκα - Λάμπρου εξτρέμ και φορ ο Χάμουλιτς.

Από την πλευρά του Αστέρα AKTOR ο Παπαδόπουλος ήταν στην εστία, με τους Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Ιβάνοφ και Σιλά στην άμυνα. Μούμο - Έντερ χαφ, με τον Μεντιέτα στο «10». Στα άκρα της επίθεσης οι Καλτσάς - Κετού και στην κορυφή ο Μακέντα.

Ανώτερος ο Βόλος, έδωσε τη λύση ο Λάμπρου με... μπόλικη τύχη

Ο Βόλος μπήκε δυνατά και έδειξε από νωρίς τις προσθήκες του, καθώς ο Χάμουλιτς απείλησε με σουτ, τόσο στο 5', όσο και στο 9'. Στο 22' ο Λάμπρου έφυγε στην πλάτη της άμυνας, βγήκε αρκετά πλάγια και ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε την μπάλα μετά το σουτ του.

Ο Αστέρας AKTOR είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 27', όταν ο Μπαρτόλο «τρύπησε» την άμυνα του Βόλου με υπέροχη κάθετη, ο πιο δραστήριος παίκτης των Αρκάδων, ο Κετού, προσπάθησε να σιγουρέψει το γκολ περνώντας μία πάσα προς τον Μακέντα, η οποία κόπηκε.

Στο 28' ο Τζόκα έπιασε καλό σουτ αλλά δε βρήκε εστία και στο 35' οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν. Υπέροχη συνεργασία μεταξύ των παικτών του Χουάν Φεράντο, ο Λάμπρου ήταν ο τελικός αποδέκτης, έκανε την κούρσα και σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στον Σίπτσιτς άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 40ο λεπτό η ομάδα του Σάββα Παντελίδη είχε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Ο Φερνάντεθ έκανε το γύρισμα στα όρια της περιοχής, ο Καλτσάς εκτέλεσε στην κίνηση, αλλά ο Σιαμπάνης είπε «όχι» με υπέροχη επέμβαση.

Στο 44' ο Bόλος σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει το προβάδισμα του. Κακός υπολογισμός του Ιβάνοφ, ο Χάμουλιτς κέρδισε την μπάλα, βγήκε απέναντι στον Παπαδόπουλο, αλλά πλάσαρε πολύ άουτ από εξαιρετική θέση.

Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους ήταν για τον Αστέρα AKTOR. Ο Κετού έκανε υπέροχη ντρίμπλα στον Κάργα, πάτησε περιοχή από πλάγια θέση, γύρισε παράλληλα την μπάλα, αλλά ο Μακέντα δεν κατάφερε να βρει την μπάλα.

Διπλασίασε το προβάδισμα του ο Βόλος, μείωσε ο Μακέντα

Ο Αστέρας AKTOR προσπάθησε να πιέσει ώστε να βρει την ισοφάριση και αναπόφευκτα άφησε χώρους στους γηπεδούχους. Στο 49' ο Κετού έκανε την ατομική ενέργεια αλλά τοπλασέ του μέσα από την περιοχή ήταν άστοχο.

Στο 53' ο Τζόκα απείλησε με σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Σίπτσιτς και βγήκε κόρνερ. Στο 59' ο Κόμπα βγήκε τετ α τετ με τον Παπαδόπουλο, έσκαψε την μπάλα πάνω από τον Έλληνα κίπερ, όμως εκείνη βρήκε λίγο στον ώμο του και ο Ιβάνοφ πρόλαβε και έδιωξε πάνω από την γραμμή.

Στο 63' ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε την μπάλα ύστερα από εκτός περιοχής σουτ του Χουάνπι και στο 65' οι Θεσσαλοί είχαν μεγάλη διπλή ευκαιρία. Έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση ο Λάμπρου εκτέλεσε μέσα από την περιοχή και νικήθηκε από τον Παπαδόπουλο και στη συνέχεια ούτε ο Φορτούνα κατάφερε να βρει δίχτυα.

Ο Βόλος... καθάρισε το ματς από το 72ο λεπτό. Ο Χουάνπι εκτέλεσε κόρνερ, ο Κάργας πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Παπαδόπουλος έβγαλε με δυσκολία και στην επαναφορά ο Φορτούνα μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Στο 81ο λεπτό ύστερα από παρέμβαση του VAR ο Aστέρας AKTOR πήρε πέναλτι για μαρκάρισμα του Κάργα στον Μακέντα και ο Ιταλός φορ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 2-1. Στο 86' ο Χαραλαμπόγλου σκόραρε με προβολή αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε και παρά την πίεση των Αρκάδων το 2-1 έμεινε μέχρι το φινάλε.

MVP: Ο Λάμπρου ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων για την άμυνα του Αστέρα AKTOR και πέτυχε το γκολ που άνοιξε το δρόμο για τη νίκη.

Στο ύψος τους: Πολλή δουλειά από τον Φερνάντες στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Κετού ήταν ο πιο δραστήριος παίκτεης των Αρκάδων.

Αδύναμος κρίκος: Σε κακή βραδιά ο Σιλά, ο οποίος δεν κατάφερε να βοηθήσει επιθετικά, ενώ είχε και προβλήματα ανασταλτικά.

Γκάφα: Το πέναλτι του Κάργα που έβαλε τους Ακράδες στο παιχνίδι.

Στραγάλι: O Πολυχρόνης δεν είδε το καθαρό πέναλτι στον Μακέντα αλλά τον διόρθωσε ο VAR.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Βόλος ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, ήταν πιο παραγωγικός και δίκαια πήρε τη νίκη. Ο Αστέρας AKTOR δεν ήταν απειλητικός, ενώ έδειξε και αστάθεια ανασταλτικά.

Bόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μαρτίνες (77′ Ασεχνούν), Κόμπα, Χουάνπι, Λάμπρου (90' Μύγας), Τζόκα (90' Μπουζούκης), Χάμουλιτς.

Αστέρας AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σίλα, Φερνάντες, Γκονζάλες, Μουνιόθ (64′ Αλμυράς), Καλτσάς (76′ Χαραλαμπόγλου), Μεντιέτα (14′ Μπαρτόλο – 76′ Πομόνης), Κετού (64′ Εμμανουηλίδης), Μακέντα.