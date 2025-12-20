Ξέσπασμα Μπιανκόν: «Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έδινε show, ήταν πέναλτι στο τέλος»!

Ο Γάλλος στόπερ στάθηκε και στη στάση των παικτών της Κηφισιάς αλλά και στον διαιτητή του αγώνα έπειτα από αυτό το 1-1 στο Φάληρο. Έξαλλοι στον Ολυμπιακό για τις καθυστερήσεις των παικτών της Κηφισιάς.

Ο Μπιανκόν από την πλευρά του στις δηλώσεις του έπειτα από το 1-1 στο Ολυμπιακός - Κηφισιά είπε μιλώντας στην Cosmote TV τα εξής:

Για το τι δεν πήγε καλά στο παιχνίδι: «Δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Δεν ήμασταν στο επίπεδο που έπρεπε για να κερδίσουμε το ματς. Παρόλα αυτά, όλα όσα είδαμε από τον διαιτητή και τον διαιτητή VAR ήταν τραγικά. Δεν φοβάμαι να το πω.

Έκαναν καθυστερήσεις σε όλον τον αγώνα και ο διαιτητής δεν έκανε κάτι. Είδα τους κανονισμούς στο VIDEO μετά το ματς με το μαρκάρισμα του τερματοφύλακα της Κηφισιάς σε εμένα και είναι ξεκάθαρο πέναλτι. Οπότε, ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι από εμάς και ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ κακό παιχνίδι από τον διαιτητή και από όλους όσους τους ελέγχουν».

Για το πόσο πιο δύσκολο τους το έκαναν όλες αυτές οι καθυστερήσεις: «Δεν ξέρω καν πόσα λεπτά κέρδισαν σήμερα. Ήρθαν να παίξουν άμυνα. Για εμένα είναι τραγικό αυτό. Είναι κατανοητό να παίζεις αμυντικά για να πάρεις το αποτέλεσμα, πολλές ομάδες το κάνουν.

Αλλά το να παίζεις έτσι και έχοντας αυτή τη νοοτροπία, δεν μου αρέσει καθόλου. Ήρθαν να πάρουν τον πόντο και το έκαναν. Συγχαρητήρια. Αλλά όπως είπα και πριν δεν ήταν 11, αλλά 12. Είναι μεγάλη η ευθύνη του διαιτητή.

Είναι επίσης λάθος δικό μας. Έχουμε δύο ισοπαλίες στα τελευταία ματς. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να πάρουμε τα πάντα. Το δεύτερο μέρος της σεζόν θα είναι ενδιαφέρον».

Έξαλλοι με τις καθυστερήσεις των παικτών της Κηφισιάς οι Πειραιώτες

Στις τάξεις του Ολυμπιακού πάντως ήταν έξαλλοι με τις καθυστερήσεις των παικτών της Κηφισιάς και γινόταν ακόμα και λόγος για δυσφήμηση του ποδοσφαίρου. Όπως επίσης θεωρούσαν ότι στο τέλος ήταν πέναλτι πάνω στον Γάλλο στόπερ, που δεν δόθηκε.