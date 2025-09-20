Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά το πρώτο μισό της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Στην κορυφή αλλά με απώλεια βαθμών ο ΠΑΟΚ, «έπιασε» ΑΕΚ και Ολυμπιακό στους 9 βαθμούς ο Άρης.

Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από το Λεβαδειακό και είχε την πρώτη του απώλεια βαθμών στη Stoiximan Super League, καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τον μαχητικό Παναιτωλικό στην Τούμπα. Από την πλευρά του ο Άρης κατάφερε να «λυγίσει» την Κηφισιά των δέκα παικτών για ένα ημίχρονο, χάρη στο γκολ του Μισεουί στο φινάλε και «έπιασε» στους 9 βαθμούς ΑΕΚ και Ολυμπιακό έχοντας βέβαια ματς περισσότερο.

Από την πλευρά του ο Πανσερραϊκός έκανε βαθμολογικό «σεφτέ» με την ισοπαλία με τον Ατρόμητο, ενώ ο Αστέρας AKTOR όχι απλά δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη στη σεζόν αλλά έχασε στο Βόλο.

Stoiximan Super League - 4η αγωνιστική

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ 17:30

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 18:00

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 20:30

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 10 Ολυμπιακός 9 ΑΕΚ 9 Άρης 9 Βόλος 6 Ατρόμητος 4 Λεβαδειακός 4 Κηφισιά 4 Παναιτωλικός 4 ΟΦΗ 3 ΑΕΛ Novibet 2 Παναθηναϊκός 1 Αστέρας AKTOR 1 Πανσερραϊκός 1

Ένα ματς λιγότερο έχουν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet

Δυο ματς λιγότερα έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30



Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου