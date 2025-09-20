Η βαθμολογία της Stoiximan Super League: Πρώτη απώλεια για τον ΠΑΟΚ, έπιασε ΑΕΚ και Ολυμπιακό ο Άρης
Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από το Λεβαδειακό και είχε την πρώτη του απώλεια βαθμών στη Stoiximan Super League, καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τον μαχητικό Παναιτωλικό στην Τούμπα. Από την πλευρά του ο Άρης κατάφερε να «λυγίσει» την Κηφισιά των δέκα παικτών για ένα ημίχρονο, χάρη στο γκολ του Μισεουί στο φινάλε και «έπιασε» στους 9 βαθμούς ΑΕΚ και Ολυμπιακό έχοντας βέβαια ματς περισσότερο.
Από την πλευρά του ο Πανσερραϊκός έκανε βαθμολογικό «σεφτέ» με την ισοπαλία με τον Ατρόμητο, ενώ ο Αστέρας AKTOR όχι απλά δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη στη σεζόν αλλά έχασε στο Βόλο.
Stoiximan Super League - 4η αγωνιστική
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
- ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ 17:30
- Λεβαδειακός - ΟΦΗ 18:00
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 20:30
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 10
- Ολυμπιακός 9
- ΑΕΚ 9
- Άρης 9
- Βόλος 6
- Ατρόμητος 4
- Λεβαδειακός 4
- Κηφισιά 4
- Παναιτωλικός 4
- ΟΦΗ 3
- ΑΕΛ Novibet 2
- Παναθηναϊκός 1
- Αστέρας AKTOR 1
- Πανσερραϊκός 1
- Ένα ματς λιγότερο έχουν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet
- Δυο ματς λιγότερα έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
- το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
- τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
- τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
- την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
- Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
- Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
- Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
Η 5η αγωνιστική
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
- Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00
- Άρης - Πανσερραϊκός 20:30
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
- ΑΕΚ - Βόλος 17:00
- ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00
- Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30
- Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
- Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας.