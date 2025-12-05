Στο πλαίσιο του Meet the Legend ο Τόνι Σαβέβσκι θα δώσει το παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια την ερχόμενη Κυριακή (7/12), όπου θα μοιράσει αυτόγραφα πριν το ματς της ΑΕΚ.

Ο πιο εμβληματικός ξένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ΑΕΚ επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια! Στο πλαίσιο του project Meet and Greet the Legends ο σπουδαίος Τόνι Σαβέβσκι θα βρεθεί στην μπουτίκ της «OPAP Arena» την ερχόμενη Κυριακή (7/12), όπου θα είναι διαθέσιμος για φωτογραφίες και αυόγραφα με τους Ενωσίτες, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να βρεθεί στο γήπεδο, για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, ώστε να αποθεωθεί από τους φίλους του Δικεφάλου.

Ο Βορειομακεδόνας χαφ υπέγραψε στην ΑΕΚ τον Γενάρη του 1988 και «ρίζωσε», καθώς παρέμεινε έως το 2001 και ταύτισε την καριέρα αλλά και τη ζωή του με την Ένωση. Σε αυτά τα 13 χρόνια σπουδαίας προσφοράς μέτρησε 439 εμφανίσεις, περισσότερες από οποιονδήποτε ξένο παίκτη του Δικεφάλου αλλά και από οποιονδήποτε άλλο επί ημερών επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Στο πλούσιο κιτρινόμαυρο παλμαρέ του έχει τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και δύο Super Cup, όντας βάσει τίτλων από τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιριστές στα 101 χρόνια ιστορία της ΑΕΚ.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ

«Μeet and Greet the Legends με τον Τόνι Σαβέβσκι!

Ενας από τους κορυφαίους της ιστορίας της ΑΕΚ, ο πιο... δικός μας ξένος, θα είναι μαζί μας την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στην OPAP Arena, πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Ένας από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στα χρόνια των τίτλων και του όμορφου ποδοσφαίρου στα ‘80s και στα ‘90s, θα περιμένει τους οπαδούς στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, από τις 18.30 μέχρι τις 20.30 το βράδυ, για να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα».