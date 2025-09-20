ΑΕΚ στους οπαδούς της: «Υπουργείο και Αστυνομία έχουν απαγορεύσει την οργανωμένη μετακίνηση στο ματς στη Λάρισα»

Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους φιλάθλους της για την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης που υπάρχει για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet.

Η Αστυνομία και το Υπουργείο αποφάσισαν να απαγορεύουν τη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΚ στο AEL FC Novibet Arena, με την Ένωση σε ανακοίνωσή της απευθυνόμενη προς τους φίλους της να υπογραμμίζει αυτή την απόφαση.

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι για τον αυριανό (21/9, 17.30) εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΛ, έχει εκδοθεί η υπ. ΓΓΑ/24387 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και της Αστυνομίας, με την οποία απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της ΑΕΚ στο γήπεδο», αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΕΚ.

Από την πλευρά της η ΑΕΛ Novibet σε ανακοίνωσή της εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι οι αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να δοθούν εισιτήρια στους φίλους της ΑΕΚ.