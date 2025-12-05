Η Σάμσουνσπορ έβγαλε αντίδραση απέναντι στην Γαλατάσαραϊ, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα (3-2), μερικές μέρες πριν το ματς με την ΑΕΚ στο Conference League.

Μαχήτρια η Σάμσουνσπορ στην έδρα της Γαλατάσαραϊ! Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League (11/12, 19:45) παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο τέρματα, κατάφερε να φέρει «τούμπα» το παιχνίδι, αλλά «πληγώθηκε» στις καθυστερήσεις του αγώνα και γνώρισε την πρώτη της ήττα (3-2) από τον περασμένο Σεπτέμβριο!

Η πρωτοπόρος του Conference League, με 10 βαθμούς, είδε τους Σανέ (8') και Οσιμέν (29') με δύο υπέροχα τέρματα να την βάζουν από νωρίς σε θέση... κυνηγού. Ρόλο στον οποίο ανταπεξήλθε. Ανεβάζοντας στροφές στο β' μέρος, αρχικά μείωσε σε 2-1 (56') με την κοντινή κεφαλιά του Μουσάμπα από το γύρισμα του Κίλιντς. Ο οποίος από δημιουργός έγινε εκτελεστής στο 88ο λεπτό με ένα υπέροχο πλασέ που νίκησε τον Τσακίρ. Ωστόσο, η Γαλατά ήταν αυτή που είχε τον τελευταίο λόγο με τον Οσιμέν να σκοράρει στις καθυστερήσεις με ένα φανταστικό ψαλιδάκι διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 που άφησε την Σάμσουνσπορ στην 5η θέση.

Ενδεκάδα Σάμσουνσπορ

Κοτσούκ, Γιαβρού, Μπορέβκοβιτς, Βαν Ντρόγκελεν, Τόμασον (81' Μάριους), Μακουμπού, Κίλιντς, Χόλσε, Αϊντίν (46' Εντσάμ), Μουσάμπα, Εντιαγέ (90+1' Τσιφτ)