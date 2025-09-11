Όπως αναμενόταν, η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ θα γίνει στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και όχι στο ΟΑΚΑ.

Στο Gazzetta είχατε διαβάσει πως από τη στιγμή που ο αγωνιστικός χώρος στο Παγκρήτιο Στάδιο δεν ήταν στο 100% η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ θα γίνει είτε στη Λεωφόρο, είτε στο ΟΑΚΑ και πλέον είναι οριστική η διεξαγωγή του στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο αγώνας είχε αρχικά οριστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο με την προϋπόθεση να ολοκληρωθεί εγκαίρως η εγκατάσταση του συστήματος «Hawk Eye» για το ημιαυτόματο οφσάιντ, όμως την Τετάρτη (10/9) η διοίκηση του ΟΑΚΑ αρνήθηκε την διεξαγωγή της συγκεκριμένης αναμέτρησης, επικαλούμενη εργασίες στην εγκατάσταση.

Συνεπώς όπως ήταν αναμενόμενο, η Λίγκα ανακοίνωσε την αλλαγή έδρας της αναμέτρησης, με τις δυο ομάδες τελικά να δίνουν «ραντεβού» για τη Λεωφόρο.

Ο αγώνας όπως αρχικά είχε οριστεί θα γίνει την Κυριακή (14/9) στις 21:30. Θυμίζουμε πως το παιχνίδι θα είναι κεκλεισμένων των θυρών λόγω της ποινής δυο αναμετρήσεων που «κουβαλάει» ο ΟΦΗ από την περασμένη σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ έχει κάνει αίτημα στην ΕΠΟ να αγωνιστεί στο «Γεντί Κουλέ» στο δεύτερο κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι της τιμωρίας του, κόντρα στην Καβάλα, για τη μεσοβδόμαρη πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Από εκεί και πέρα, ο αγωνιστικός χώρος στο Παγκρήτιο Στάδιο αναμένεται να είναι απόλυτα έτοιμος για τον αγώνα με την Κηφισιά, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League (28/9, 19:00), το οποίο θα είναι και το πρώτο εντός έδρας μας των Κρητικών παρουσία των φιλάθλων τους στην τρέχουσα σεζόν.

Η ενημέρωση της Λίγκας για το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ., στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30 στο γήπεδο "ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" (αντί για Ο.Α.Κ.Α.)».