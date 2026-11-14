ΟΦΗ για Εθνική: «Στα εύκολα όλοι πανηγυρίζουμε, στα δύσκολα είμαστε ακόμα περισσότερο δίπλα σας»

Βασίλης Μπαλατσός
ΟΦΗ για Εθνική: «Στα εύκολα όλοι πανηγυρίζουμε, στα δύσκολα είμαστε ακόμα περισσότερο δίπλα σας»

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Η ΠΑΕ ΟΦΗ με ανάρτηση στα Social Media εξέφρασε τη στήριξη της στην Εθνική Ελλάδας μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία.

Η Εθνική Ελλάδας είχε εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ, καθώς συνετρίβη από τη φοβερή Ολλανδία με το βαρύ 7-0. Η ΠΑΕ ΟΦΗ προχώρησε σε μια υποδειγματική κίνηση, καθώς λίγο μετά το ματς εξέφρασε τη στήριξη της στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με ανάρτηση της στα Social Media.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας «εκπροσωπούνται» στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από τον αρχηγό τους, Θανάση Ανδρούτσο.

Η ανάρτηση του ΟΦΗ

«Στα εύκολα όλοι πανηγυρίζουμε μαζί σας... Στα δύσκολα είμαστε ακόμα περισσότερο δίπλα σας. Πάντα δίπλα σας».

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