Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί στην Αθήνα και μένει να φανεί αν θα γίνει σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο.

Εκτός από την έδρα της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στο Δ.Σ. της Λίγκας τέθηκε και το ζήτημα του γηπέδου του αγώνα του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ. Όπως είχατε ενημερωθεί ο αγωνιστικός χώρος στο Παγκρήτιο Στάδιο δεν έχει φτάσει στο 100% και τελικά το παιχνίδι θα γίνει εκτός Κρήτης.

Πρόθεση ήταν από τη στιγμή που η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς θα ταξιδέψει ούτως ή άλλως ώστε να βρεθεί στην Αθήνα να μην κάνει περαιτέρω μετακίνηση ώστε να παίξει στην επαρχία.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta ο Παναθηναϊκός συναίνεσε να δώσει στους Κρητικούς τόσο τη Λεωφόρο, όσο και το ΟΑΚΑ για τη διεξαγωγή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Το Ολυμπιακό Στάδιο έμοιαζε εκτός κάδρου, καθώς δεν έχουν τοποθετηθεί οι κάμερες για το ημιαυτόματο οφσάιντ και συνεπώς η έδρα θα κριθεί από το έαν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι εργασίες. Εφόσον δεν τεθεί εφικτό να εγκατασταθεί το «Hawk Eye» εντός του απαραίτητου χρονικού πλαισίου το ματς θα γίνει στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Το παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή (14/9) στις 21:30 και θα διεξαχθεί κελεισμένων των θυρών, λόγω της τιμωρίας που «κουβαλάει» ο ΟΦΗ από την περασμένη σεζόν.

Η επιβεβαίωση που ακολούθησε από τη Λίγκα:

«Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την αλλαγή έδρας διεξαγωγής του αγώνα ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, λόγω ακαταλληλότητας του χλοοτάπητα του Παγκρήτιου Σταδίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30. Αν μέχρι την Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι δεν έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο (θέματα VAR, άδειες κ.α.) εξουσιοδοτείται η Super League για τον ορισμό διεξαγωγής του αγώνα στο γήπεδο "Απ. Νικολαΐδης"».