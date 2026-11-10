Παίκτες του ΟΦΗ πήγαν τα τρόπαια του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup στην Ογκολογική Κλινική Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σε μια υπέροχη κίνηση προχώρησε ο ΟΦΗ, ο οποίος γι' ακόμα μια φορά έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο. Οι Κρητικοί τον περασμένο Ιούλιο είχαν πάει το Κύπελλο Ελλάδας στην Ογκολογική Κλινική Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και είχαν υποσχεθεί πως θα επέστρεψαν με το Super Cup, κάτι το οποίο έκαναν.

Τη Δευτέρα (10/11) οι ποδοσφαιριστές της ομάδας Τιάγκο Νους, Μάνουελ Καλαφάτης, Παναγιώτης Κατσίκας και Φώτης Κουτσουπιάς τήρησαν την υπόσχεση του κλαμπ και πήγαν τα δύο τρόπαια στο ΠΑΓΝΗ, δίνοντας χαμόγελα σε παιδιά που έχουν ανάγκη.

H ανάρτηση του ΟΦΗ

«Η υπόσχεση έγινε πράξη.

Τον Ιούλιο όταν, μαζί με την Παρέα της Αγάπης, επισκεφτήκαμε την Ογκολογική Κλινική Παίδων του ΠΑΓΝΗ με το τρόπαιο του κυπέλλου, δώσαμε στα παιδιά μια υπόσχεση. Να κατακτήσουμε και το Super Cup, για να επιστρέψουμε και να φωτογραφηθούν πλέον αγκαλιά με τα δύο τρόπαια του ΟΦΗ...

Σήμερα, μαζί με τους Thiago Nuss, Μάνουελ Καλαφάτη, Παναγιώτη Κατσίκα και Φώτη Κουτσουπιά, τηρήσαμε την υπόσχεσή μας, γιατί τα παιδικά χαμόγελα αξίζουν περισσότερο απ' όλα τα τρόπαια του κόσμου».