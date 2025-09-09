Από τη στιγμή που ο αγώνας του ΟΦΗ με την Καβάλα θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών οι Κρητικοί έκαναν αίτημα στην ΕΠΟ να χρησιμοποιήσουν το "Γεντί Κουλέ".

Ο ΟΦΗ την τρέχουσα σεζόν επέστρεψε στο Παγκρήτιο Στάδιο μετά από 16 χρόνια, όμως θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι εκτός Κρήτης. Από τη στιγμή που ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι στο 100%, το ματς πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ θα γίνει στην Αθήνα, στη Λεωφόρο ή στο ΟΑΚΑ, ενώ ενδέχεται και το δεύτερο εντός έδρας ματς της σεζόν να γίνει σε διαφορετικό γήπεδο.

Λόγω της τιμωρίας της ΔΕΑΒ από την περασμένη σεζόν ο ΟΦΗ θα δώσει τα πρώτα του δύο παιχνίδια στην τρέχουσα χρονιά κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα ο Όμιλος θα αντιμετωπίσει την Καβάλα για την 1η αγωνιστική της League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας.

Από τη στιγμή που σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης δεν απαιτείται VAR - ημιαυτόματο οφσάιντ και το παιχνίδι θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών ο ΟΦΗ κατέθεσε αίτημα στην ΕΠΟ να διεξαχθεί το ματς στη φυσική έδρα του κλαμπ, το "Γεντί Κουλέ".