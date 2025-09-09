ΟΦΗ: Αίτημα στην ΕΠΟ να γίνει στο Γεντί Κουλέ το ματς με την Καβάλα
Ο ΟΦΗ την τρέχουσα σεζόν επέστρεψε στο Παγκρήτιο Στάδιο μετά από 16 χρόνια, όμως θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι εκτός Κρήτης. Από τη στιγμή που ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι στο 100%, το ματς πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ θα γίνει στην Αθήνα, στη Λεωφόρο ή στο ΟΑΚΑ, ενώ ενδέχεται και το δεύτερο εντός έδρας ματς της σεζόν να γίνει σε διαφορετικό γήπεδο.
Λόγω της τιμωρίας της ΔΕΑΒ από την περασμένη σεζόν ο ΟΦΗ θα δώσει τα πρώτα του δύο παιχνίδια στην τρέχουσα χρονιά κεκλεισμένων των θυρών.
Μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα ο Όμιλος θα αντιμετωπίσει την Καβάλα για την 1η αγωνιστική της League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας.
Από τη στιγμή που σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης δεν απαιτείται VAR - ημιαυτόματο οφσάιντ και το παιχνίδι θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών ο ΟΦΗ κατέθεσε αίτημα στην ΕΠΟ να διεξαχθεί το ματς στη φυσική έδρα του κλαμπ, το "Γεντί Κουλέ".
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.