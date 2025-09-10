Η άρνηση του ΟΑΚΑ για το ΟΦΗ-ΠΑΟΚ λόγω εργασιών και ο Παναθηναϊκός

Το ΟΑΚΑ ενώ την Τρίτη είχε δώσει το ''οκ'' για το Κηφισιά-Παναθηναϊκός, μία ημέρα αργότερα λόγω εργασιών αρνήθηκε το ΟΦΗ-ΠΑΟΚ. Πως αυτή η εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει τον Παναθηναϊκό.

Μετά το Κηφισιά-Παναθηναϊκός που έπειτα από σίριαλ ημερών, τελικά ορίστηκε στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, ακόμη ένα παιχνίδι βρίσκεται στον... αέρα, καθώς το κεκλεισμένων των θυρών ΟΦΗ-ΠΑΟΚ ψάχνει για γήπεδο με επικρατέστερο πλέον αυτό της Λεωφόρου.

Οι Κρητικοί δεν έχουν διαθέσιμο το Παγκρήτιο λόγω του νέου χλοοτάπητα που δεν είναι ακόμη έτοιμος.

Την Τετάρτη η διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου αρνήθηκε την διεξαγωγή της συγκεκριμένης αναμέτρησης, επικαλούμενη εργασίες στην εγκατάσταση ενώ την Τρίτη είχε δώσει κανονικά το ''οκ'' για να διεξαχθεί το Κηφισιά-Παναθηναϊκός με την παρουσία θεατών.

Η απόφαση αυτή του ΟΑΚΑ προκαλεί ερωτηματικά, κυρίως ενόψει των ευρωπαϊκών παιχνιδιών του Παναθηναϊκού και στην ''πράσινη'' ΠΑΕ βρίσκονται σε επαφές για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.

Στις 2 Οκτωβρίου, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Go Ahead Eagles για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League και θα πρέπει να γίνει άμεσα ξεκάθαρο το μέγεθος των εργασιών και οι περιοχές του σταδίου, οι οποίες προορίζονται να παραμείνουν κλειστές και μη διαθέσιμες λόγω των εργασιών.

Θα μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει μίνιμουμ 25.000 κόσμο στο στάδιο;

Θα είναι κλειστή η πλευρά που χρησιμοποιείται για την τηλεοπτική μετάδοση, γεγονός που θα καθιστά σχεδόν απίθανη την διεξαγωγή της αναμέτρησης στη Καλογρέζα; Αυτά και άλλα πολλά θα πρέπει να γίνουν άμεσα γνωστά, καθώς οι ''πράσινοι'' θα πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν τα δεδομένα για το ΟΑΚΑ.

Η UEFA δεν είναι Super League.