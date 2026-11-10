Ο Κέναν Κόντρο υπέστη κάκωση στον τετρακέφαλο και ακολούθησε φυσικοθεραπεία μαζί με τους Κρίζμανιτς και Αποστολάκη.

Οι παίκτες του ΟΦΗ μετά το ρεπό της Δευτέρας επέστρεψαν στο ΒΑΚ για προπόνηση, στην οποία τέσσερις ποδοσφαιριστές ακολούθησαν πρόγραμμα φυσιοθεραπείας. Πέρα από τον γνωστό τραυματία Μάνο Χνάρη από ενοχλήσεις ταλαιπωρούνται και οι Κέναν Κόντρο, Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς και Γιάννης Αποστολάκης.

Ο βασικός φορ των Κυπελλούχων Ελλάδας συγκρούστηκε σε μια φάση με τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου και από αυτήν ταλαιπωρείται από μια κάκωση στον τετρακέφαλο. Στο ίδιο ματς τραυματίστηκε και ο Κροάτης στόπερ, ο οποίος αποχώρησε στο ημίχρονο ύστερα από χτύπημα που δέχθηκε από αντίπαλο στη φτέρνα, λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους κι ακόμα πονάει αρκετά.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αποστολάκης έχει ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο παραμονή του αγώνα με την Χάποελ Μπερ Σεβά κι από τις εξετάσεις προέκυψε πως έχει υποστεί κάκωση στη γάμπα.

Από το Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο απουσίασαν οι διεθνείς Θανάσης Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Παύλος Καινουργιάκης και Θάνος Σιτμαλίδης.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 11/11. Η ομάδα θα κάνει προπονήσεις μέχρι την Πέμπτη προπονήσεις στις 11 το πρωί. Παρασκευή έως Κυριακή ρεπό και επιστροφή στις προπονήσεις το πρωί της Δευτέρας.