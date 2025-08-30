Μετά το πρώτο μισό της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έκανε το 2Χ2. Πρώτοι βαθμοί για ΟΦΗ, Παναιτωλικό, Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet.

Η ολοκλήρωση του 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League βρήκε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας, όντας η μοναδική που έκανε το 2Χ2, χάρη στο «διπλό» στο Βόλο. Ο Άρης που είχε τρίποντο έχασε στην έδρα του από τον «ψυχωμένο» Παναιτωλικό με 2-0, με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη να ανοίγει... λογαριασμό.

Από την πλευρά του ο εξαιρετικός ΟΦΗ νίκησε στις Σέρρες με 1-0, ενώ ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά έμειναν στο 1-1 στη Λάρισα, σε ισορροπημένο ματς.

Stoiximan Super League - 2η αγωνιστική

Σάββατο 30 Αυγούστου

Κυριακή 31 Αυγούστου, 2025

ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR 20:00

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 21:00

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 22:00

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 6

2. ΑΕΚ 3

3. Ατρόμητος 3

4. Λεβαδειακός 3

5. Άρης 3

6. ΠΑΟΚ 3

7. ΟΦΗ 3

8. Παναιτωλικός 3

9. Κηφισιά 1

10. ΑΕΛ Novibet 1

11. Παναθηναϊκός 0

12. Αστέρας AKTOR 0

13. Πανσερραϊκός 0

14. Βόλος 0

*Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα. Ο ΟΦΗ έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Η 3η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet

Ατρόμητος - Άρης

Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός - ΑΕΚ

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός - Βόλος

*Δεν έχουν οριστεί οι αναμτρήσεις