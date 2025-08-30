Η βαθμολογία της Stoiximan Super League: Έκανε το 2Χ2 ο Ολυμπιακός, «σεφτές» για ΟΦΗ, Παναιτωλικό, Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet
Η ολοκλήρωση του 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League βρήκε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας, όντας η μοναδική που έκανε το 2Χ2, χάρη στο «διπλό» στο Βόλο. Ο Άρης που είχε τρίποντο έχασε στην έδρα του από τον «ψυχωμένο» Παναιτωλικό με 2-0, με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη να ανοίγει... λογαριασμό.
Από την πλευρά του ο εξαιρετικός ΟΦΗ νίκησε στις Σέρρες με 1-0, ενώ ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά έμειναν στο 1-1 στη Λάρισα, σε ισορροπημένο ματς.
Stoiximan Super League - 2η αγωνιστική
Σάββατο 30 Αυγούστου
Κυριακή 31 Αυγούστου, 2025
- ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR 20:00
- ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 21:00
- Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 22:00
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 6
2. ΑΕΚ 3
3. Ατρόμητος 3
4. Λεβαδειακός 3
5. Άρης 3
6. ΠΑΟΚ 3
7. ΟΦΗ 3
8. Παναιτωλικός 3
9. Κηφισιά 1
10. ΑΕΛ Novibet 1
11. Παναθηναϊκός 0
12. Αστέρας AKTOR 0
13. Πανσερραϊκός 0
14. Βόλος 0
*Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα. Ο ΟΦΗ έχει έναν αγώνα λιγότερο.
Η 3η αγωνιστική
- Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet
- Ατρόμητος - Άρης
- Κηφισιά - Παναθηναϊκός
- Λεβαδειακός - ΑΕΚ
- ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
- Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός
- Παναιτωλικός - Βόλος
*Δεν έχουν οριστεί οι αναμτρήσεις
