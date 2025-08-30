Ο Παναιτωλικός πέτυχε σπουδαία νίκη μέσα στο «Κλ. Βικελίδης» επί του Άρη με 0-2 χάρη στα γκολ των Αγκίρε, Άλεξιτς στο 65ο και στο 86ο λεπτό, στην πρώτη του νίκη στο Πρωτάθλημα, αφήνοντας τους «κίτρινους» να συνεχίσουν να παλεύουν μες την κακοτεχνία τους.

Ο Παναιτωλικός δεν έκανε πολλά στο «Κλ. Βικελίδης». Ήταν σοβαρός, σταθερός, συμπαγής και έξυπνος. «Κλείδωσε» την άμυνά του και επιθετικά σημάδεψε στις αμυντικές αδυναμίες του Άρη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και στο 65ο λεπτό δικαιώθηκε για το πλάνο του με το γκολ που πέτυχε ο Αγκίρε και το οποίο έκρινε την αναμέτρηση για να ακολουθήσει η εδραίωση με το γκολ του Άλεξιτς.

Ο δε Άρης ήταν μια κακοτεχνία. Μια ομάδα χωρίς νεύρο… μια ευθεία γραμμή. Είδε τον καλύτερό του παίκτη (σ. σ. Κάρλες Πέρεθ) να αποχωρεί τραυματίας στο 26ο λεπτό, τούτο όμως δεν αποτελεί δικαιολογία. Τα βαριά χαρτιά στερήθηκαν ειδικού βάρους. Κανένα σοβαρό πλάνο στον άξονα, εξαφανισμένοι οι επιθετικοί και με πολλά λάθη στην άμυνα. Έντονες αποδοκιμασίες κατά διοίκησης και παικτών από τους οπαδούς του Άρη στη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη του αγώνα.

Οι προπονητές δεν άλλαξαν πολλά…

Με εξαίρεση το αριστερό άκρο της άμυνας και την επιλογή του Μάρτιν Φρίντεκ αντί του… ντεφορμέ Μεντίλ, ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν άλλαξε τίποτε στην 11αδα του σε σύγκριση με την πρεμιέρα. Τεχέρο, Φαμπιάνο και Άλβαρο παρέμειναν οι άλλοι τρεις στην άμυνα με την τριάδα των Μόντσου-Ράτσιτς-Γένσεν στον άξονα και την αντίστοιχη των Πέρεθ-Ντιαντί και Μορόν στην επίθεση.

Για τον Παναιτωλικό, ο Γιάννης Πετράκης δεν άλλαξε διάταξη επιμένοντας στο 4-2-3-1 της ήττας στην πρεμιέρα από τον Ατρόμητο. Γιαλάτσος-Σιέλης-Γκαρσία και Αποστολόπουλος ήταν στην τετράδα της άμυνας. Νέο πρόσωπο ήταν ο Μίχαλακ στην μεσοεπιθετική γραμμή και στο δεξί άκρο, απέναντι ήταν ο Μανρίκ. Σε ρόλο επιτελικού μέσου ήταν ο Εστεμπάν και ο Αγκίρε στην κορυφή της επίθεσης,. Στον άξονα δίπλα στον Κόγιτς ήταν ο Λουίς Μιγκέλ.



Αργός ο Άρης, συμπαγής ο Παναιτωλικός

Σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Άρης δεν έβγαλε την ενέργεια που συνηθίζει μια ομάδα που παίζει στο «σπίτι» της. Ήταν αργός σε όλα του. Από την ανάπτυξη σε… slow motion, τη δημιουργία που δεν διαπιστώθηκε τόσο από τα άκρα όσο και από τον άξονα ενώ ο Λορέν Μορόν δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα. Ένα σουτ του Κάρλες Πέρεθ στο 9ο λεπτό μάλλον ήταν η ποιοτικότερη φάση για τους «κίτρινους» σ’ αυτό το 45λεπτο.

Βασικός στόχος του Παναιτωλικού ήταν να εμφανιστεί συμπαγής. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν. Επιθετικά, έψαξε (ανεπιτυχώς) τις φάσεις σημαδεύοντας (αρχικά) την πλάτη της άμυνας των full back του Άρη. Έτσι ήρθαν τα δύο σουτ του Μανρίκ, ουδόλως ανησυχητικά. Ο Λούκας Τσάβες είχε ρόλο στην επιθετική έκφραση του Παναιτωλικού με τις απευθείας μπαλιές του στους winger και στον Αγκίρε. Στο 7ο λεπτό «γλίτωσε» και τον Σιέλη – στο επιπόλαιο γύρισμα της μπάλας – διώχνοντας την μπάλα προ του Μορόν. Στο 22’ έκανε το ίδιο στο σουτ του Μόντσου όπου η μπάλα άλλαξε πορεία μετά από κόντρα.



Ο τραυματισμός του Πέρεθ και ο Μορουτσάν

Μετά το 15λεπτο, ο Παναιτωλικός έπαψε να πιέζει ψηλά όπως είχε κάνει στο προηγούμενο διάστημα. Στο 26’ ο Άρης έχασε τον Κάρλες Πέρεθ ο οποίος πάτησε άσχημα σε μια διεκδίκηση της μπάλας κι έφυγε από το γήπεδο με πόντους στο γόνατο. Εκεί ο Μαρίνος Ουζουνίδης επέλεξε να μη χρησιμοποιήσει καθαρό ακραίο επιθετικό αλλά τον Μορουτσάν. Καθώς και ο Ντιαντί από την αριστερή πλευρά δεν έκανε αίσθηση – με εξαίρεση ένα δίλεπτο – ο Άρης έχασε δύναμη στις πτέρυγες. Μια ανάποδη κεφαλιά του Γένσεν (39’) ήταν ό,τι πιο απειλητικό είχε να επιδείξει ενώ ο Παναιτωλικός – μάλλον στη μοναδική φάση που κυκλοφόρησε την μπάλα ψάχνοντας μια σωστή τελική – απείλησε με τον Μίχαλακ. Στο τέλος του ημιχρόνου, η στατιστική έγραψε κατοχή μπάλας 70% για τον Άρη παράλληλα των δέκα τελικών προσπαθειών.



Οι αλλαγές του Ουζουνίδη

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης άλλαξε και τον Κλέιτον Ντιαντί στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους επιζητώντας περισσότερη επιθετικότητα από τον Γιάννη Γιαννιώτα. Ένα σουτ του Αποστολόπουλου (54’) κι ένα ακόμη του Τεχέρο ήταν ό,τι συνέβη στο πρώτο δεκάλεπτο. Αυτή η στασιμότητα οδήγησε τον Ουζουνίδη στο πρώτο του ρίσκο με την είσοδο του δημιουργικού Μισεουί αντί του Ράτσιτς. Ο Ολλανδός πήγε πίσω από τον Λορέν Μορόν και ο Γένσεν οπισθοχώρησε στο γήπεδο. Στο 60’ οι φιλοξενούμενοι είχαν τη στιγμή τους, αυτή όμως δεν οδήγησε σε τελική προσπάθεια καθώς με ορθάνοιχτη την άμυνα του Άρη η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στα πόδια του Αγκίρε από τη δεξιά πλευρά.



Ο Αγκίρε τιμώρησε την άμυνα του Άρη

Τα αμυντικά λάθη συνεχίστηκαν για τους γηπεδούχους, κι αυτά αξιοποίησε ο Παναιτωλικός. Στην εξαιρετική κάθετη πάσα από τον Σιέλη στο 65ο λεπτό, ο Αγκίρε κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του Άρη, πέρασε και τον Μάικιτς ο οποίος έκανε άστοχη έξοδο κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (0-1). Εκεί υπήρξαν νέες αλλαγές από τον Άρη με την είσοδο των Καντεβέρε, Μεντίλ και αλλαγή συστήματος (4-4-2) με την προσδοκία αλλαγής της εικόνας καθώς ο Παναιτωλικός προσπάθησε ξεκάθαρα να διαφυλάξει το υπέρ του σκορ. Προς αυτήν την κατεύθυνση λειτούργησε και η εκτέλεση του Λορέν Μορόν στο 78ο λεπτό, εντός περιοχής, αλλά και η αντίστοιχη του Μόντσου (80’).

Ο Άλεξιτς σκόραρε στην πρώτη επαφή!

Στο 87’ ο Παναιτωλικός τελείωσε το παιχνίδι. Περνώντας λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα στο γήπεδο, ο Άλεξιτς, στην πρώτη επαφή του με την μπάλα νίκησε τον Άλβαρο και πλάσαρε υποδειγματικά τον Μάικιτς στο 0-2 της ομάδας του Αγρινίου. Η εδραίωση της νίκης του Παναιτωλικού έφερε πλήθος αποδοκιμασιών από τους οπαδούς του Άρη. Και το παιχνίδι τελείωσε με τελευταία φάση, ένα σουτ του Μισεουί όπου η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Γκαρσία, Μίχαλακ, Μάνρικ, Λουίς Μιγκέλ, Κόγιτς, Στάγιτς (Παναιτωλικός)

MVP: Ο Σιέλης ξεπέρασε το λάθος του 7ου λεπτού κι έκανε πολύ καλό παιχνίδι δίνοντας και την ασίστ στο γκολ του Αγκίρε.

Στο ύψος τους: Γενικώς ο Παναιτωλικός ήταν συμπαγής σαν ομάδα. Δεν άφησε τον Άρη να αναπτυχθεί σωστά στο γήπεδο. Ξεχωρίζει φυσικά ο Αγκίρε με το γκολ που πέτυχε.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Αυτό που παρουσίασε ο Άρης δεν ήταν ομάδα αλλά κάτι δίχως αρχή, μέση και τέλος. Επιπόλαιος, άνευρος… Δεν πήρε τίποτε από την επιθετική γραμμή του. Ο Λορέν Μορόν ήταν και πάλι εκτός φάσεων. Τραγική λειτουργία της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο και πλήρης αποδιοργάνωση μετά την αντικατάσταση του Ράτσιτς.

Η «γκάφα»: Ο Μάικιτς είχε κακή αντίδραση και άστοχη έξοδο στο γκολ του Παναιτωλικού.

Το «στραγάλι»: Χωρίς ιδιαίτερα λάθη η διαιτησία του Βεργέτη.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης δεν ήταν ομάδα αλλά κάτι επιπόλαιο, τσαπατσούλικο, δίχως ενέργεια και διάθεση. Ο Παναιτωλικός ήταν. Πιο έξυπνος, πιο παθιασμένος και φυσικά ουσιαστικός στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε μια σπουδαία νίκη.

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ (70’ Μεντίλ), Μόντσου, Ράτσιτς (55’ Μισεουί), Γένσεν, Πέρεθ (29’ Μορουτσάν, 70’ Καβεντέρε), Ντιαντί (46’ Γιαννιώτας), Μορόν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γιαλιάτσος, Σιέλης, Γκαρσία (76’ Στάγιτς), Αποστολόπουλος (76’ Μάτσαν), Κόγιτς, Λούις Μιγκέλ (86’ Νικολάου), Μίχαλακ, Εστεμπάν (89' Μπελεβώνης), Μάνρικ, Αγκίρε (86’ Άλεξιτς).