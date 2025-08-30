Ο ανώτερος ΟΦΗ στο πρώτο του παιχνίδι για τη Stoiximan Super League της σεζόν 2025-26, επικράτησε του Πανσερραϊκού, εκτός έδρας με 1-0. Έκρινε το ματς το απευθείας φάουλ του Γκονθάλεθ.

Ο ΟΦΗ μπήκε στη σεζόν με «διπλό». Οι Κρητικοί ήταν ανώτεροι από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και χάρη στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα Γκονθάλεθ πήραν τη νίκη με 1-0, κάνοντας «σεφτέ» στο πρωτάθλημα με τρίποντο.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Κριστιάνο Μπάτσι, όσο και ο Μίλαν Ράσταβατς παρέταξαν την ομάδα τους σε 4-2-3-1.

Για τον Πανσερραϊκό ο Τιναλίνι ήταν στην εστία, με τους Λύρατζη, Φέλτες, Ντε Μάρκο και Τσαούση μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ομεογνκά - Γκιγιαμέ χαφ και οι Ουαγκέ, Μπαντζαγκί, Γκριν πίσω από τον Ιβάν.

Για τον ΟΦΗ ο Χριστογεώργος ήταν στην εστία, με τους Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο και Χατζηθεοδωρίδη μπροστά του. Καραχάλιος - Ανδρούτσος δίδυμο στα χαφ με τον Φούντα σε επιτελικό ρόλο. Νους - Σενγκέλια εξτρέμ και ο Θοεδοσουλάκης φορ.

Ανώτερος ο ΟΦΗ, τείχος ο Τιναλίνι

Στο πρώτο μέρος ο ΟΦΗ είχε τον κυρίαρχο ρόλο και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, όμως βρήκε απέναντι του τον εξαιρετικό Τιναλίνι, ο οποίος ύψωσε... τείχος.

Πρώτη φάση ήταν στο 15', όταν ο Σενγκέλια έστρωσε την μπάλα στον Φούντα, ο οποίος έπιασε δυνατό σου εκτός περιοχής αλλά ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού έπεσε στη γωνιά του και απέκρουσε. Στο 17' ο Xατζηθεοδωρίδης πέρασε την μπάλα στον Νους εντός περιοχής, ο Αργεντινός σούταρε και η μπάλα κόντραρε στον Φέλτες.

Στο 20ο λεπτό ο Τιναλίνι έβγαλε σε κόρνερ το δυνατό μακρινό σουτ του Νους. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Ουρουγουανός κίπερ έχασε την μπάλα ύστερα από εκτός περιοχής σουτ του Γκνονθάλεθ, ο Νους έπιασε γυριστό σουτ αλλά η μπάλα κόντραρε.

Στο 24' ο Γκονθάλεθ εκτέλεσε εξαιρετικά φάουλ από τα δεξιά, ο Λαμπρόπουλος πήρε την κεφαλιά αλλά ο Τιναλίνι έβγαλε με δυσκολία σε κόρνερ.Τελευταία φάση του ΟΦΗ στο πρώτο μέρος ήταν στο 41' Ο Νους έβγαλε σέντρα από τα αριστερά, γύρισε με τη μία την μπάλα ο Σενγκέλαια και ο Φούντας αστόχησε με σουτ στην κίνηση μέσα από το «κουτί».

Οι Σερραίοι ανέβασαν την απόδοση τους και κράτησαν περισσότερο την μπάλα στα τελευταία δέκα λεπτά και επιχείρησαν κάποια άστοχα σουτ με Λύρατζη και Τσαούση.

Ο Μπόρχα έκοψε το «γόρδιο δεσμό»

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος. Στο 51' το σουτ του Καραχάλιου μέσα από την περιοχή κόντραρε και στο 52' ο Τιναλίνι μπλόκαρε την μπάλα ύστερα από κεφαλιά του Καραχάλιου.

Ο Τιναλίνι έκανε «γκάφα», καθώς έπιασε την μπάλα έξω από την περιοχή και παραχώρησε φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για τον ΟΦΗ. Ο Γκονθάλεθ ανέλαβε την εκτέλεση και με άψογη εκτέλεση τίναξε τα δίχτυα των Σερραίων για το 0-1.

Στη συνέχεια η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς άφησε την μπάλα περισσότερο στα πόδια των γηπεδούχων και διαχειρίστηκε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, χωρίς να απειληθεί.

MVP: Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ εκτός από το ότι ήταν άψογος στα ανασταλτικά του καθήκοντα, δημιούργησε πολλά ρήγματα με τα «χτυπήματα» του με το δεξί και με δική του άψογη απευθείας εκτέλεση φάουλ ο ΟΦΗ μπήκε στο πρωτάθλημα με τρίποντο.

Στο ύψος τους: Ο Τιναλίνι κράτησε όσο μπορούσε τον Πανσερραϊκό, ενώ στα χαφ ο Καραχάλιος ήταν κυρίαρχος.

Αδύναμος κρίκος: O Πανσερραϊκός περιμένει πολλά από τον Γκριν και για ακόμα μια φορά δεν πήρε τίποτα.

Γκάφα: Το φάουλ που έκανε ο Τιναλίνι, πάνοντας την μπάλα έξω από την περιοχή του, από το οποίο προήλθε το γκολ που έκρινε το ματς.

Στραγάλι: Χωρίς πολλά και αξιοσημείωτα λάθη η διαιτησία του Ματσούκα.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο ΟΦΗ ήταν ανώτερος από την αρχή μέχρι το τέλος και δίκαια έφυγε με το «διπλό» από τις Σέρρες. Παραμένει στο «μηδέν» ο Πανσερραϊκός μετά από δυο ματς.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Τσαούσης, Bόλνεϊ, Ντε Μάρκο (84′ Γκελασβίλι), Λύρατζης, Μπαντζακί (84′ Σοφιανός), Γκιγιομέ (68′ Λιάσος), Ομεόνγκα, Ουαγκέ (78′ Φαλέ), Γκριν (78′ Λεό), Ιβάν.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Φούντας (90′ Ζανελάτο), Νους (90′ Αποστολάκης), Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης (64′ Ρακόνιατς),