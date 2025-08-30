Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πολύ εναντίον του αξιόμαχου Βόλου, αλλά νίκησε 2-0 με υπέροχο τακουνάκι του Τσικίνιο στο 77' από σέντρα του Στρεφέτσα και ασίστ με τακουνάκι του Πορτογάλου στον Ρέτσο!

Η εξαιρετική ποιότητα και το σούπερ γενικά ταλέντο του Τσικίνιο ξεκλείδωσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο τον ιδιαίτερα μαχητικό Βόλο. Ο Πορτογάλος με δύο τακουνάκια (ένα για γκολ και ένα σε ασίστ του) έφερε το τελικό 0-2 για τους Ερυθρόλευκους που έκαναν σαφώς πιο καλό β' μέρος από το πρώτο 45λεπτο.

Βόλος - Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο γηπεδούχος Βόλος είχε στο τέρμα τον Σιαμπάνη, κατά τα άλλα άμυνα με Μύγα, Χέρμανσον, Κάργα και Σόρια, άξονα με τους Κόμπα, Μαρτίνεζ και Χουάνπι πίσω από τον φορ και μπροστά τους Λάμπρου, Τζόκα και Χάμουλιτς (ως φορ).

Η διάταξη του φιλοξενούμενου Ολυμπιακού με βασικούς τους Νασιμέντο και Πνευμονίδη θα έχει ως εξής: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι, κέντρο με Γκαρθία και Νασιμέντο, πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο και άκρα με Πνευμονίδη και Ζέλσον Μαρτίνς.

Χαμένο τετ α τετ ο Πνευμονίδης, δύο πολύ καλές επεμβάσεις ο Τζολάκης και αρκετά κακό πρώτο μέρος

Στο πρώτο 45λεπτο ο Ολυμπιακός από τη μέση και μπροστά δεν απέδωσε σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Στο 4ο λεπτό ο Τσικίνιο είχε ένα σουτ έξω πλην όμως στο 10' ο Τζολάκης είχε μία πολύ καλή επέμβαση στο σουτ του Τζόκα. Στο 29ο λεπτό ο Πνευμονίδης έχασε μεγάλη φάση με τετ α τετ του που έβγαλε ο Σιαμπάνης. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Τζολάκης έβγαλε ξανά εξαιρετικά τη μπάλα με το ένα πόδι σε κεφαλιά από κοντά του Μύγα. Γενικά το πρώτο 45λεπτο ήταν αρκετά κακό από την πλευρά των Περαιωτών ως προς την εικόνα του από το κέντρο και μπροστά και τόσο στο δημιουργικό όσο και στο επιθετικό σκέλος.

Μαγικός Τσικίνιο και 0-1 στο 77ο λεπτό, το 0-2 ο Ρέτσος

Στο 2ο 45λεπτο ο Ολυμπιακός έψαξε πιο αποφασιστικά το γκολ. Ο Ελ Καμπί θα έβρισκε δίχτυα μετά την πολύ καλή μεταβίβαση του Τζολάκη από βολέ και αφότου πέρασε τον Σιαμπάνη παίρνοντας τη μπάλα με το κεφάλι και σκοράροντας. Στο 56ο λεπτό ωστόσο μετά τον σχετικό έλεγχο υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ ο Ελ Καμπί και το γκολ δεν μέτρησε. Είχαν προηγηθεί δύο πολύ καλές φάσεις των Πειραιωτών, στο 48' με σουτ του Πνευμονίδη και στο 50' με τετ α τετ του Ελ Καμπί. Στο 57' το σουτ του Νασιμέντο το έβγαλε πολύ δύσκολα ο Σιαμπάνης.

Στο 77ο λεπτό ο Τσικίνιο έδειξε ξανά την ποιότητά του. Φοβερό τελείωμα με τακουνάκι για το 0-1 μετά από γύρισμα / μπαλιά του Στρεφέτσα και έξαλλοι μετά φυσικά οι πανηγυρισμοί.

Στο 85ο λεπτό ο Πορτογάλος χαφ είχε νέο τακουνάκι. Αυτή τη φορά ήταν μεταβίβαση προς τον Ρέτσο που από κοντά με προβολή έκανε το 0-2. Το σκορ δεν άλλαξε ως το τέλος της αναμέτρησης και ενώ στο 91' ο Τζολάκης είχε ξανά σούπερ επέμβαση πάνω στον Τζόκα και σε ένα σουτ του ενώ έχασε τη φάση ο Πιρόλα.

MVP: Ο Τσικίνιο. Μόνο και μόνο για το φοβερό του γκολ στη φάση του 0-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού μετά τη μπαλιά του Στρεφέτσα. Είχε και το εξαιρετικό τακουνάκι στη φάση του 0-2.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Τζολάκης και Σιαμπάνης έχουν κάνει πολύ καλό ματς κάτω από τα δοκάρια. Ο Στρεφέτσα για τον Ολυμπιακό έφτιαξε τη φάση του γκολ.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Το κέντρο της άμυνας του Βόλου ως προς το 2ο μέρος. Έχει βασική ευθύνη σε καίριες φάσεις. Από τον Ολυμπιακό υπήρξαν υστερήσαντες και περίμενε σαφώς παραπάνω πράγματα από παίκτες όπως ο Ροντινέι.

Η ΓΚΑΦΑ: Ενδεχομένως μπαίνει η αδυναμία της άμυνας του Βόλου να σταματήσει τον Στρεφέτσα που έβγαλε τη μπαλιά στο 0-1.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Με προβλήματα στο κομμάτι της διαχείρισης του ματς η διαιτησία ως προς τα φάουλ και τον πειθαρχικό έλεγχο. Στο πρώτο μέρος υπήρξε ένα τράβηγμα στον Πνευτμονίδη στην μικρή περιοχή του Βόλου που ο Τσιμεντερίδης δεν θεώρησε παράβαση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο αποδοτικός και καλός στο πρώτο μέρος ως προς το δημιουργικό και το επιθετικό του σκέλος. Στην επανάληψη ήταν πιο ουσιαστικός και αποφασιστικός, έβγαλε φάσεις και με την ποιότητα του Τσικίνιο ήρθε το 0-2.

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Σόρια, Κόμπα (90' Μπουζούκης), Μαρτίνεζ (78' Θαρθάνα), Χουάνπι, Λάμπρου (78' Ασεχνούν), Τζόκα και Χάμουλιτς (69' Μακνί).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέι, Γκαρθία (65' Εσε), Νασιμέντο, Τσικίνιο, Πνευμονίδης (65' Στρεφέτσα), Ζέλσον Μαρτίνς (78' Γιαζίτζι) και Ελ Καμπί.