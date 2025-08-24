Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού σχολίασε πως ευελπιστεί ένας με δύο εκ των Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς να είναι στη διάθεσή του για τη μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ την Πέμπτη.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν επικρατώντας με 2-0 του Πανσερραϊκού, με τον Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου να υπογραμμίζει πως κάποιοι παίκτες με την εμφάνισή τους του έβαλαν ευχάριστο δίλημμα για την ενδεκάδα της ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός ρωτήθηκε και για τα προβλήματα που έχουν προκύψει καθώς ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης, πέρα από τους Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς, υπάρχει ανησυχία και με τον Ζίνι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό.

Ο Νίκολιτς δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες, ωστόσο ανέφερε ότι ευελπιστεί ένας ή δύο από τους τρεις αυτούς παίκτες να είναι στη διάθεσή του

«Αναμένω κάποιοι να είναι έτοιμοι. Είμαστε μια ομάδα και υπάρχουν 11 παίκτες, ένας προπονητής στη γραμμή και οι παίκτες στον πάγκο. Όλοι έχουμε και τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε. Ξεκουραστήκαμε μετά από σερί αγώνες και μετά από το ταξίδι της Πέμπτης. Έχουμε δύο αναμετρήσεις μπροστά μας. Ενδεχομένως από αυτούς να έχουμε τουλάχιστον έναν με δύο παίκτες. Ευελπιστώ δύο από αυτούς να είναι διαθέσιμοι», ανέφερε ο Νίκολιτς.