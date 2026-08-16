Η ΑΕΚ αναχωρεί το πρωί της Δευτέρας για τη Βουλγαρία για το πρώτο κρίσιμο ματς με τη Λέφσκι Σόφιας στα play off του Champions League και η προσοχή όλων είναι στραμμένη εκεί.

Η ΑΕΚ βρίσκεται εν μέσω μεταγραφικών εξελίξεων. Τις τελευταίες μέρες υπήρξαν deals για παραχωρήσεις παικτών με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς όπως αυτό του Τζέιμς Πένραϊς στους Ρέιντζερς που ανακοινώθηκε και εκείνο του Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ που απομένει να επισημοποιηθεί, ενώ προέκυψε και προσθήκη με την ΑΕΚ την Κυριακή να φτάνει σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτηση του 28χρονου χαφ Κέρβιν Αριάγα, ο οποίος αναμένεται μετά τα μεσάνυχτα να φτάσει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του υπογράφοντας ως το 2030.

Την ίδια στιγμή όμως το κλαμπ έχει μπροστά του μια πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση καθώς ξεκινούν οι υποχρεώσεις για τα play offs του Champions League κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας με την Ένωση να διεκδικεί την παρουσία της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το βράδυ της Τρίτης (18/8, 22:00) στη Σόφια η Ένωση θα προσπαθήσει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και άπαντες στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο έχουν στραμμένη την προσοχή τους εκεί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε τονίσει μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup ότι η απώλεια αυτού του τροπαίου πρέπει να λειτουργήσει ως «καμπανάκι» και ως «προειδοποίηση» ενόψει αυτής της μεγάλης πρόκλησης που έχει μπροστά της η ομάδα. Για τον Σέρβο τεχνικό δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε άλλο αυτή τη στιγμή, περιμένοντας από τους παίκτες του να δείξουν απόλυτη συγκέντρωση και αποφασιστικότητα στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια.

Η ΑΕΚ «πετάει» τη Δευτέρα για Σόφια

Η προετοιμασία έχει μπει στην τελική της ευθεία. Οι παίκτες της ΑΕΚ προπονήθηκαν την Κυριακή στα Σπάτα και το πρωί της Δευτέρας στις 11:00 θα πετάξουν για τη Σόφια, όπου και αργότερα θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους με προπόνηση στο «Βασίλ Λέφσκι». Η ΑΕΚ δεν είχε εκπλήξεις στην ευρωπαϊκή λίστα της για τα δύο ματς με τη Λέφσκι, ενώ μένει να φανεί αν τελικά θα προστεθεί και ο Αριάγα, καθώς η Ένωση έχει δικαίωμα για μέχρι δύο αλλαγές παραμονή της πρώτης αναμέτρησης με τη βουλγαρική ομάδα.

Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς, στα μετόπισθεν τα πράγματα είναι δεδομένα με τον Στρακόσα στην εστία και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην τετράδα της άμυνας. Από εκεί και πέρα αν δεν προκύψει κάποια διαφοροποίηση, τότε οι Μαρίν και Κάιρινεν έχουν το προβάδισμα για τον άξονα της μεσαίας γραμμής, με Μάγερ και Κοϊτά λογικά στα άκρα, ενώ στην επίθεση μένει να φανεί ποιος εκ των Βάργκα ή Ζίνι θα πλαισιώσει τον Γιόβιτς.