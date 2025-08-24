Νίκολιτς: «Κάποιοι παίκτες με έβαλαν σε ευχάριστο δίλημμα για την ενδεκάδα της ρεβάνς»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού στην πρεμιέρα τόνισε πως η ομάδα βελτιώνεται, υπογράμμισε πως θέλει να δει καλύτερα τελειώματα, ενώ πρόσθεσε πως κάποιοι παίκτες που αγωνίστηκαν του έβαλαν ευχάριστο δίλημμα για την ενδεκάδα της ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ΑΕΚ με 2-0 επί του Πανσερραϊκού στην OPAP Arena:

Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς τη σεζόν με νίκη. Ήμασταν μεταξύ δύο ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Μου άρεσαν κάποια πράγματα, κάποια όχι. Το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί. Είχαμε πλάνο για το ροτέισον αλλά και για τις αλλαγές. Αυτό αλλοιώθηκε λίγο λόγω του τραυματισμού του Ζίνι. Μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν. Είναι ένας αγώνας που δεν θα έπρεπε να λήξει 2-0. Δεν είμαι ικανοποιημένος από τα τελειώματα. Στο 2-0 το παιχνίδι είναι ανοικτό. Θέλουμε δουλειά στα τελειώματα. Είχαμε 27 προσπάθειες προς το τέρμα, σκοράραμε μόνο δυο. Καλούμε όλους τους φιλάθλους να είναι εδώ την Πέμπτη, να έχουμε ένα γεμάτο στάδιο απέναντι σε μια ποιοτική και ιστορική ομάδα. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ωραία ατμόσφαιρα και να πολεμήσουμε όλοι μαζί σε μια ποδοσφαιρική μάχη».

Για το αν το επίπεδο της ομάδας είναι εκεί που επιθυμεί για να παίξει τον πρώτο μεγάλο τελικό της σεζόν την Πέμπτη: «Αν κάποιος έλεγε ότι στην αρχή του καλοκαιριού θα παίζαμε την πρόκριση στη League Phase στην έδρα μας, θα το υπέγραφα. Είναι οι ιδανικές συνθήκες. Έχουμε περάσει πέντε αναμετρήσεις και είναι δικό μας επίτευγμα. Κανείς δεν μας το χάρισε. Είναι 50-50. Βελτιωνόμαστε. Υπάρχουν βήματα βελτίωσης. Με στενοχωρεί για κάποιες απουσίες, αλλά η βελτίωση είναι εμφανής. Πρέπει να προετοιμάσουμε όλους τους παίκτες, το ιατρικό επιτελείο πρέπει να δουλέψει σαν τρελό. Όσους περισσότερους παίκτες έχεις τότε αυτό κάνει τη διαφορά. Όταν κάποιος συγγενής ή φίλος τραυματιστεί πάει στο νοσοκομείο. Εδώ πρέπει να είμαστε όλοι. Δεν είμαι σούπερ ικανοποιημένος αλλά είναι εμφανή τα σημάδια βελτίωσης με μηδέν ήττες σε έξι αναμετρήσεις».

Για το αν κάποιος παίκτης που δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής τον έβαλε σε σκέψεις απόψε για την ενδεκάδα της Πέμπτης: «Μου αρέσει αυτή η κατάσταση, το ευχάριστο αυτό δίλημμα. Όντως κάποιοι με έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Για μένα είναι θετικό γεγονός που υπάρχει αυτός ο συναγωνισμός και είναι ευχάριστο που έχεις να επιλέξεις δύο παίκτες για μια θέση με καλή νοοτροπία. Φυσικά υπάρχουν και τα αρνητικά διλήμματα, αλλά σε εμάς δεν ισχύει αυτό».