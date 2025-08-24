Ο Ζίνι αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό και συνεπώς μένει να φανεί αν θα είναι έτοιμος για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Ο Ζίνι ήταν πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας γκολ και κερδισμένο πέναλτι, όμως στάθηκε άτυχος, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Στο 34ο λεπτό ο διεθνής Ανγκολέζος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας ενοχλήσεις και το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, όπου διαπίστωσε πως δεν πρέπει να συνεχίσει.

Ο νεαρός επιθετικός αντικαταστάθηκε από τον Ραζβάν Μαρίν, αποχώρησε δακρυσμένος και κατά την αλλαγή του αποθεώθηκε από τους φίλους της ΑΕΚ.

Πλέον μένει να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματας, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη (28/8) η Ένωση θα υποδεχτεί την Άντερλεχτ στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα Play Offs του Conference League.