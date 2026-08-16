Στα 3 εκατ. ευρώ πήγε η η συμφωνία της ΑΕΚ με τη Λεβάντε για την αγορά του Κέρβιν Αριάγα, ο οποίος θα υπογράψει για τέσσερα χρόνια.

Αργά το βράδυ της Κυριακής μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Κέρβιν Αριάγα για λογαριασμό της ΑΕΚ έπειτα από τη συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτηση του 28χρονου χαφ από την Ονδούρα.

Η ΑΕΚ τις τελευταίες μέρες είχε προχωρήσει αρκετά τις επαφές με την πλευρά της Λεβάντε και την Κυριακή έκλεισε το deal, με τον Αριάγα να έρχεται στην Αθήνα για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση υπογράφοντας για τέσσερα χρόνια ως το καλοκαίρι του 2030.

Από την Ισπανία έκαναν λόγο για ποσά 4,5 ως 5 εκατ. ευρώ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν υφίσταται καθώς η πραγματικότητα είναι πως η ΑΕΚ θα δαπανήσει το ποσό των 3 εκατ. ευρώ για τον Αριάγα.

Το who is who του Αριάγα

Ο Κέρβιν Αριάγα, που είναι διεθνής με την Εθνική Ονδούρας με 45 συμμετοχές, ξεκίνησε την καριέρα του στην Πλατένσε και Μαραθόν της πατρίδας του, πριν πάρει μεταγραφή για το MLS και τη Μινεσότα τον Φεβρουάριο του 2022. Εκεί μετά από δυόμιση χρόνια παρουσίας και 65 συμμετοχές συνολικά έκανε το επόμενο βήμα παίρνοντας μεταγραφή στην Ευρώπη. Αυτό δηλαδή που επιζητούσε.

Η Παρτιζάν τον έκανε δικό της πληρώνοντας 500.000 ευρώ, ωστόσο στη Σερβία δεν κάθισε πολύ. Μετά από ένα εξάμηνο έφυγε δανεικός στη Σαραγόσα, σε ένα περιβάλλον πιο οικείο για τον ίδιο λόγω της γλώσσας και το περσινό καλοκαίρι μονιμοποιήθηκε στην Ισπανία. Όχι στη Σαραγόσα, αλλά στη Λεβάντε, η οποία πλήρωσε στην Παρτιζάν το ποσό που είχε δαπανήσει για να τον αποκτήσει και τον έφερε στη Βαλένθια για την επόμενη τριετία.

Ο Αριάγα πήρε φανέλα βασικού στον άξονα της μεσαίας γραμμής της Λεβάντε και τη βοήθησε να παραμείνει στη La Liga, με 27 συμμετοχές, τρία γκολ και τρεις ασίστ. Έδειξε δηλαδή ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ανώτατο επίπεδο έπειτα από το αρχικό του πέρασμα από τη Segunda Division. Κι αυτό ήταν που τον είχε βάλει στο στόχαστρο ομάδων όπως η Θέλτα και η Τζένοα, πέραν της ΑΕΚ, οι οποίες επίσης είχαν διεκδικήσει την υπογραφή του το φετινό καλοκαίρι.