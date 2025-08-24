Η ΑΕΚ κάνει μια διαχείριση με τον Λούκα Γιόβιτς προκειμένου να καταφέρει να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, ενώ οι Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Άντονι Μαρσιάλ είναι εκτός με ενοχλήσεις.

Ο Γιόβιτς ακολουθούσε συντηρητικό πρόγραμμα πριν τον αγώνα με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, όπου δεν αγωνίστηκε. Ο Σέρβος φορ της ΑΕΚ έμεινε εκτός αποστολής από την πρεμιέρα της Ένωσης στο πρωτάθλημα απέναντι στον Πανσερραϊκό καθώς γίνεται μια διαχείριση με την κατάστασή του προκειμένου να καταφέρει να είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς με τη βελγική ομάδα την προσεχή Πέμπτη.

Από εκεί και πέρα, εκτός των Περέιρα και Καλοσκάμη που είναι τραυματίες, από την αποστολή της ΑΕΚ για το αποψινό ματς με τον Πανσερραϊκό λείπει τόσο ο Γκατσίνοβιτς, όσο και ο Μαρσιάλ.

Ο Γκατσίνοβιτς αποχώρησε, όπως είναι γνωστό, με ενοχλήσεις από τον αγώνα στο Lotto Park με την Άντερλεχτ. Ήταν αδύνατο να αγωνιστεί με τον Πανσερραϊκό και μένει να φανεί η κατάστασή του τις επόμενες μέρες, ενώ όσον αφορά τον Μαρσιάλ εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις με συνέπεια να μην είναι ούτε αυτός διαθέσιμος.