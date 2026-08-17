Ο Κέρβιν Αριάγα έφτασε στην Αθήνα, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Λεβάντε στην ΑΕΚ.

Όπως αναμενόταν, ο Κέρβιν Αριάγα «πάτησε» Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ο διεθνής χαφ από την Ονδούρα έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/8), όπου τον υποδέχτηκε ο Team Manager της Ένωσης, Πάνος Αναστασόπουλος και τον μετέφερε άμεσα στο ξενοδοχείο του.

Ο 28χρονος αμυντικός χαφ μέσα στην ημέρα θα ολοκληρώσει το τυπικό μέρος της μεταγραφής του, καθως αναμένεται να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και εν συνεχεία θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, ήτοι έως το 2030. Η συμφωνία του Δικεφάλου με την Λεβάντε έκλεισε αντί ποσού κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Εφόσον ολοκληρωθεί εγκαίρως το διαδικαστικό σκέλος τότε θα είναι επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς εάν θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει της ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια (19/8). Θυμίζουμε πως ο Σέρβος τεχνικός μπορεί να κάνει δυο αλλαγές στη λίστα μέχρι την παραμονή του αγώνα με τους Βούλγαρους.

Το who is who του Κέρβιν Αριάγα

Ο Κέρβιν Αριάγα, που είναι διεθνής με την εθνική Ονδούρας με 45 συμμετοχές, ξεκίνησε την καριέρα του στην Πλατένσε και Μαραθόν της πατρίδας του, πριν πάρει μεταγραφή για το MLS και τη Μινεσότα τον Φεβρουάριο του 2022. Εκεί μετά από δυόμιση χρόνια παρουσίας και 65 συμμετοχές συνολικά έκανε το επόμενο βήμα παίρνοντας μεταγραφή στην Ευρώπη. Αυτό δηλαδή που επιζητούσε.

Η Παρτιζάν τον έκανε δικό της πληρώνοντας 500.000 ευρώ, ωστόσο στη Σερβία δεν κάθισε πολύ. Μετά από ένα εξάμηνο έφυγε δανεικός στη Σαραγόσα, σε ένα περιβάλλον πιο οικείο για τον ίδιο λόγω της γλώσσας και το περσινό καλοκαίρι μονιμοποιήθηκε στην Ισπανία. Όχι στη Σαραγόσα, αλλά στη Λεβάντε, η οποία πλήρωσε στην Παρτιζάν το ποσό που είχε δαπανήσει για να τον αποκτήσει και τον έφερε στη Βαλένθια για την επόμενη τριετία.

Ο Αριάγα πήρε φανέλα βασικού στον άξονα της μεσαίας γραμμής της Λεβάντε και τη βοήθησε να παραμείνει στη La Liga, με 27 συμμετοχές, τρία γκολ και τρεις ασίστ. Έδειξε δηλαδή ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ανώτατο επίπεδο έπειτα από το αρχικό του πέρασμα από τη Segunda Division. Κι αυτό ήταν που τον είχε βάλει στο στόχαστρο ομάδων όπως η Θέλτα και η Τζένοα, πέραν της ΑΕΚ, οι οποίες επίσης είχαν διεκδικήσει την υπογραφή του το φετινό καλοκαίρι.