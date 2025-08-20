Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έκλεισε τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη για τον ερχόμενο Γενάρη, όμως θα αποκτήσει άμεσα κι άλλο χαφ.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κλείσει τη μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, καθώς η Σλάβια Πράγας είπε το «ναι» σε πρόταση για 10+2 εκατομμύρια ευρώ, όμως ο 22χρονος μέσος θα μετακομίσει στην Τούμπα από την 1η Γενάρη. Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως οι Θεσσαλονικείς δεν θα ενισχυθούν άμεσα στη μεσαία γραμμή.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο ΠΑΟΚ παραμένει στην αγορά για την απόκτηση μέσου, ο οποίος θα έρθε να πλαισιώσει του Καμαρά, Μεϊτέ και Οζντόεφ στον άξονα. Το ρόστερ του Ραζβάν Λουτσέσκου χρειάζεται ενίσχυση στο χώρο της μεσαίας γραμμής και εκτός από την απόκτηση του Ζαφείρη τον ερχόμενο Γενάρη ο Ρουμάνος τεχνικός χρειάζεται ακόμα μια λύση για το πρώτο μισό της σεζόν.

Στη λίστα των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 24χρονος διεθνής Μαροκινός χαφ, Μπένζαμιν Μποσουαρί, ο οποίος αγωνίζεται στη Σεντ Ετιέν, ενώ στο Gazzetta είχατε διαβάσει και για την περίπτωση του 25χρονου Βέλγου Άλμπερτ Σάμπι Λοκόνγκα της Άρσεναλ.