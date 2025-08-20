Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Σλάβια Πράγα για τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος θα φορέσει τα ασπρόμαυρα από την 1η Γενάρη!

«Λευκός καπνός» και οριστική συμωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας! Η υπέρβαση του Ιβάν Σαββίδη ολοκληρώθηκε, καθώς οι Θεσσαλονικείς τα βρήκαν σε όλα με τους Τσέχους για την απόκτηση του διεθνή χαφ, Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος θα μετακομίσει στην Τούμπα από την 1η Ιανουαρίου.

Η πίεση τόσο των Ασπρόμαυρων όσο και της πλευράς του ποδοσφαιριστή που ήθελε να επαναπατριστεί για χάρη του ΠΑΟΚ απέφερε καρπούς. Το deal «μαμούθ» έκλεισε στα 10+2 εκατομμύρια ευρώ, με τον 22χονο μέσο να αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στη Stoiximan Super League.

Η Σλάβια ήταν δύσκολος διαπραγματευτής, καθώς ο Ζαφείρης αποτελεί αναντικατάστατος μέλος της ομάδας της και δεν έχει βρεθεί αντικαταστάσης. Εν τέλει οι δυο πλευρές συμφώνησαν να γίνει η μετακίνηση από την 1η Ιανουαρίου, όπου αρχίζει η χειμερινή μεταγραφική αγορά.