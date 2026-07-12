Στην pole position για το απευθείας εισιτήριο του Champions League μέσω του rebalancing είναι ο Ολυμπιακός ενόψει της σεζόν 2027/2028.

Ο Ολυμπιακός θα παλέψει για ακόμα μια συμμετοχή στη League Phase του Champions League μέσω των προκριματικών του καλοκαιριού, όμως από τη νέα σεζόν σκοπεύει να διεκδικήσει ξανά το απευθείας εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και οι πιθανότητες να το καταφέρει τού χαμογελούν αισθητά μέσω του rebalancing!

Εφόσον ο νικητής του επόμενου Champions League εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης μέσω του πρωταθλήματος του, τότε ανοίγει μια έξτρα θέση μέσα από το μονοπάτι των πρωταθλητών.

Η ομάδα δηλαδή με τον μεγαλύτερο συντελεστή στο ranking της UEFA, που θα κατακτήσει τον πρωτάθλημα σε χώρα εκτός του Top-10 της Ευρώπης για τη σεζόν 2026/2027, θα συμμετέχει απευθείας στο Champions League την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο, με τον Ολυμπιακό να φιγουράρει ως πρώτος επιλαχών!

Εφόσον οι παραπάνω προϋποθέσεις εκπληρωθούν, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τη δεδομένη στιγμή έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή της σχετικής λίστας και βρίσκεται στην pole position για να καλύψει τη θέση που θα ανοίξει μέσω του rebalancing.

Συγκεκριμένα οι Ερυθρόλευκοι είναι πρώτοι με συγκομιδή 57.250 βαθμών, ενώ αν περάσουν φέτος στη League Stage θα προσθέσουν αυτόματα τρεις χιλιάδες βαθμούς στο σακούλι. Από τη δεύτερη θέση τον κυνηγά η Σαχτάρ Ντόνετσκ με χίλιους βαθμούς λιγότερους, ενώ τρίτη είναι η Μπόντο Γκλιμτ που έχει συγκεντρώσει συνολικά 52.000 πόντους.

Τι ισχύει για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Από το rebalancing του Champions League θα μπορούσαν να ευνοηθούν επίσης ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, εφόσον φυσικά αναδειχθούν πρωταθλητές την επόμενη σεζόν. Τα πράγματα ωστόσο είναι αρκετά πιο δύσκολα και για τους δυο. Οι Θεσσαλονικείς από την πλευρά τους είναι στη 10η θέση της λίστας κι έχουν έναν Γολγοθά μπροστά τους, ενώ ακόμα χειρότερα είναι τα δεδομένα για το Τριφύλλι που έχει περιοριστεί στην 14η θέση και πρακτικά έχει αμυδρές ελπίδες.