Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία αφίχθη στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα, εκτός απροόπτου, θ' ανακοινωθεί η απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ.

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η μεταγραφή του Μπαπτίστ Σανταμαρία στον ΠΑΟΚ, καθώς ο 31χρονος Γάλλος μέσος βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Ο έμπειρος χαφ προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18:15 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», μέσω Μονάχου, όπου τον υποδέχθηκε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης.

Από το αεροδρόμιο ο Σανταμαρία αναχώρησε για το ξενοδοχείο Makedonia Palace, όπου ήταν προγραμματισμένη η πρώτη του συνάντηση με τον αθλητικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος.

Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, με τον Γάλλο μέσο να ακολουθεί στη συνέχεια το καθιερωμένο πρόγραμμα των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα αποτελέσει και επίσημα τη νέα μεταγραφική προσθήκη του Δικεφάλου.

Το βίντεο του Gazzetta στην άφιξη του Σανταμαρία

🦅 Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η μεταγραφή του Μπαπτίστ Σανταμαρία στον ΠΑΟΚ, καθώς ο 31χρονος Γάλλος μέσος βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.



💥 Ο έμπειρος χαφ προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18:15 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», μέσω Μονάχου, κι αμέσως… pic.twitter.com/Ww4bsJXL93 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 12, 2026

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