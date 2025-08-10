Ο Σάμπι Λοκονγκά, 25χρονος Βέλγος μέσος της Άρσεναλ, βρίσκεται εκτός πλάνων του Μικέλ Αρτέτα και το όνομά του, όπως αποκαλύπτει το Gazzetta, είναι στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ, για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο ΠΑΟΚ έχει θέσει ως μεγάλο στόχο τον Χρήστο Ζαφείρη για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμή του, ωστόσο η μεταγραφική λίστα των «ασπρόμαυρων» περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ένα ακόμη υποψήφιο, τον Σάμπι Λοκονγκά της Άρσεναλ.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου, εξάλλου, φαίνεται πως εξετάζουν το ενδεχόμενο απόκτησης δύο χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που διαθέτουν οι Μεϊτέ, Καμαρά και Οζντόεφ, με τους Μπουσουαρί (Σεντ Ετιέν) και Λοκονγκά να ξεχωρίζουν στην «ασπρόμαυρη» transfer list.

Ο 25χρονος Βέλγος, με καταγωγή από το Κονγκό, έχει ύψος 1,83 και συμβόλαιο με την Άρσεναλ μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στη Σεβίλλη, καταγράφοντας 23 συμμετοχές σε La Liga και Copa del Rey.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς, με τους «Gunners» να τον κατατάσσουν πλέον στους ποδοσφαιριστές προς παραχώρηση.

Η εικόνα του καλοκαιριού είναι ενδεικτική: ο Λοκονγκά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ούτε στα φιλικά της προετοιμασίας, παρότι ο Αρτέτα μοίρασε λεπτά σχεδόν σε όλο το ρόστερ, ακόμη και σε 15χρονους. Ο ίδιος, σε δηλώσεις του τον Μάιο, είχε εκφράσει την ανάγκη για σταθερότητα: «Η κατάσταση είναι πραγματικά ανοιχτή. Θέλω να ξέρω πού θα μείνω, χρειάζομαι ένα κλαμπ όπου θα μπορώ να παίξω και να εξελιχθώ για δύο ή τρία χρόνια».

Με 51 συμμετοχές στην Premier League (οι 39 με την Άρσεναλ), ο Λοκονγκά φημίζεται για την τεχνική του κατάρτιση και την ικανότητά του να κινείται με άνεση στον άξονα.

Η Άρσεναλ αναμένεται να τον παραχωρήσει πριν κλείσει το παράθυρο, και ο ΠΑΟΚ, που αναζητά ποιοτική προσθήκη στη μεσαία γραμμή, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.