Σε οριακό σημείο έχει φτάσει πλέον για τον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη, με μεγαλύτερο σύμμαχο του Δικεφάλου να είναι o ίδιος ο ποδοσφαιριστής.

Μπορεί στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας να προέκυπτε από συγκεκριμένες πλευρές έως και βεβαιότητα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ από τη Σλάβια Πράγας, ωστόσο, μέσω του Gazzetta είχατε ενημερωθεί ότι η μεταγραφή όχι μόνο δεν είναι κλεισμένη, αλλά ότι οι Τσέχοι αποτελούν ένα πολύ σκληρό αντίπαλο στις διαπραγματεύσεις.

Από τότε έχει μεσολαβήσει μία εβδομάδα και είναι σαφές ότι ο παίκτης δεν είναι κλεισμένος, αλλά σε καμία περίπτωση η μεταγραφή δεν έχει χαλάσει και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ντύσει τον διεθνή χαφ στα «ασπρόμαυρα».

Πώς έχει η κατάσταση...

Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε δύο προτάσεις με την τελευταία χρονικά να αγγίζει τα 11,5 εκατ. ευρώ για τα ταμεία της Σλάβια και παράλληλα ένα μικρό ποσοστό μεταπώλησης για τους Τσέχους, για το αν και όποτε αποφάσιζε ο «Δικέφαλος» να τον παραχωρήσει στο μέλλον.

Ο πρόεδρος των Τσέχων παρουσιάστηκε ανένδοτος, αρνήθηκε τις προσφορές από την πλευρά του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα στην Ελλάδα και την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, τόσο γιατί και ο ίδιος έχει ενθουσιαστεί με την προοπτική να γίνει κάτοικος Τούμπας, όσο και για το οικονομικό δέλεαρ, αφού ο ΠΑΟΚ πραγματικά έχει αποφασίσει να κάνει υπερβάσεις σε όλα τα επίπεδα για αυτή την περίπτωση.

Τι γίνεται από εκεί και πέρα;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνει ο ίδιος ο παίκτης. Στο πρόσφατο ματς της Σλάβια ζήτησε να μην αγωνιστεί, καθώς δεν είναι έτοιμος ψυχολογικά και γενικότερα προσπαθεί να κάνει κι εκείνος ό,τι μπορέσει για να πιέσει με τον τρόπο του, αναγκάζοντας τον εκκεντρικό πρόεδρο των Τσέχων να τον παραχωρήσει.

Αν το πρέσινγκ της πλευράς Ζαφείρη αποδώσει, τότε είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα... ειδοποιηθεί και θα επανέλθει με τρίτη προσφορά που ελπίζει ότι θα είναι κι αυτή που θα λύσει τα... προβλήματα που έχουν προκύψει στην επικοινωνία με τη Σλάβια.

Η λίστα με τον εξής έναν

Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να ετοιμαστεί και για το κακό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο δεν καταφέρει να πάρει άμεσα τον Ζαφείρη. Σε αυτή την περίπτωση, από τη λίστα που υπάρχει, έχει ξεχωρίσει ένα όνομα κι αυτό είναι του Μπένζαμιν Μποσουαρί που αγωνίζεται στη Σεντ Ετιέν.

Ο 24χρονος διεθνής (με 4 συμμετοχές) Μαροκινός που έχει γεννηθεί στο Βέλγιο αγωνίζεται στον σύλλογο της Γαλλίας από το 2022 με γεμάτες σεζόν, αφού έχει από τότε μέχρι σήμερα 96 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.