ΠΑΟΚ: Ήττα για την Κλουζ στον τελικό του Σούπερ Καπ Ρουμανίας
Η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον β' προκριματικό γύρο του Europa League, η Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ ηττήθηκε στα πέναλτι με 5-3 στον τελικό του Σούπερ Καπ Ρουμανίας, από τη νταμπλούχο Κραϊόβα.
Η τελευταία κατέκτησε το πρωτάθλημα και στο Κύπελλο είχε επικρατήσει της φιναλίστ Κλουζ, πάλι στα πέναλτι! Η κανονική διάρκεια έληξε 1-1 και ο τελικός πήγε απευθείας στα πέναλτι. Εκεί αστόχησε ο Μακαλού για την Κλουζ και η Κραϊόβα κατέκτησε το Σούπερ Καπ. Να θυμίσουμε ότι στον πρώτο αγώνα στην Πολωνία, η Κλουζ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Ντιναμό Κιέβου και στις 16 Ιουλίου έχει τη ρεβάνς στην έδρα της, όπου και θα κριθεί ποια ομάδα θ' αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στις 23 και 30 του μήνα.
Στο 14' είχε μεγάλη ευκαιρία η Κλουζ όταν ο Αλίεφ έφυγε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα Σάβα, αλλά το δεξί πλασέ ήταν άστοχο. Οι νταμπλούχοι, όμως, ήταν καλύτεροι στη συνέχεια, έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες και στο 40' άνοιξαν το σκορ με τον Ενσίμπα. Η Κλουζ ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο και στο 53' ισοφάρισε με τον Αλίεφ. Στο 64' ο Στεφανέσκου βρήκε δίχτυα για την πιθανή αντίπαλο του ΠΑΟΚ, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ. Με το 1-1 οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι κι εκεί πανηγύρισε η Κραϊόβα.
Η σύνθεση της Κλουζ, που παρατάχθηκε με σύστημα 3-4-3 από τον Ιταλό τεχνικό Κριστιάνο Μπεργκόντι: Λεφτέρ, Πουλολό (46' Μακαλού), Κοντρέα, Κριστέα, Στανόγεφ (86' Φραϊντέι), Πίνιο, Σιμιόν (46' Στεφανέσκου), Τσίπτσιου, Νίστορ, Μπιτς (81' Ντράμε), Αλίεφ (86' Τρίκα).
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