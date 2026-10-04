Ο ανώτερος Αστέρας Β' AKTOR επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας στη Νέα Σμύρνη με 2-0 και έφτασε τους 6 βαθμούς.

Ο Αστέρας Β’ AKTOR πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στην τρέχουσα Super League 2, επικρατώντας με 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας στη Νέα Σμύρνη, όπου διεξήχθη η αναμέτρηση λόγω της επισποράς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Με το τρίποντο, οι Αρκάδες έφτασαν τους 6 βαθμούς, αφήνοντας τους Θεσσαλούς στους 2 πόντους, δίχως ακόμα να έχουν νίκη στη σεζόν.

Η ομάδα του Γιάννη Κοντοέ απείλησε για πρώτη φορά στο 12ο λεπτό, όταν ο Βάλενς πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε δυνατό σουτ του Κόλα με το αριστερό, στην καλύτερη φάση του πρώτου μέρους

Οι Kιτρινομπλέ συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο της αναμέτρησης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να ανοίξουν το σκορ. Τελικά, η πίεσή τους καρποφόρησε στο 60’. Ο Κολιμάτσης έκανε εξαιρετική κίνηση από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα προς τον Κόλα, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 1-0.

Μόλις έξι λεπτά αργότερα, ο Αστέρας Β’ AKTOR διπλασίασε τα τέρματά του. Στο 66’, ο Πομόνης ανέβηκε από την αριστερή πλευρά και έβγαλε την κατάλληλη πάσα προς τον αμαρκάριστο Κύρκο, ο οποίος με όμορφο τελείωμα διαμόρφωσε το 2-0.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους Αρκάδες να έχουν μάλιστα τις ευκαιρίες και για ένα τρίτο γκολ.

Αστέρας Β' AKTOR (Κοντοές): Κακαδιάρης, Μπουλούλης (72′ Καράδαλης), Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς (85′ Άρμστρονγκ), Καλόγηρος, Κόλα (76′ Ντερβίση), Κολιμάτσης, Κύρκος (72′ Φρίμπονγκ), Σιμόνι (72′ Γραμμένος).

Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Βάλενς, Ουές, Γκόλιας, Διαμαντάκος (71′ Ντιαγέ), Νινίκας (79′ Θωμάι), Καραμπάς, Κάστρο (46′ Αναστασόπουλος), Βιτλής, Ευαγγέλου (71′ Κιντέλα), Σάντος (46′ Ματέους), Φοφανά.

Super League 2 - 5η αγωνιστική

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - ΑΕΛ 2-2

Πανθρακικός – Πανσερραϊκός 1-1

Kυριακή 4 Οκτωβρίου

ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος 2-0

Αστέρας Β' AKTOR – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς 14:00 (Eλ Πάσο)

ΠΑΟΚ Β' - Ελλάς Σύρου 14:45 EΡΤ2

Νέστος Χρυστούπολης - Μαρκό 15:00

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου (εξ αναβολής)

Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea

Βαθμολογία

Μαρκό 12 * ΑΕΛ 11 Πανιώνιος 10 Athens Kallithea 9 * Ελλάς Σύρου 8 * Πανθρακικός 8 Αστέρας Β' AKTOR 6 Πύργος 5 ΠΑΟΚ Β' 4 * Ολυμπιακός Β' 4 * Νίκη Βόλου 4 Απόλλων Καλαμαριάς 4 * Νέστος Χρυσούπολης 4 * Πανσερραϊκός 3 Αναγέννηση Καρδίτσας 2 Ζάκυνθος 1 *

*Ματς λιγότερο