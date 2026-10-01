Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ τιμώρησε με αφαίρεση 4 βαθμών τον Πανσερραϊκό για χειραγωγημένο παιχνίδι και συγκεκριμένα αυτό με τον Βόλο.

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ στον Πανσερραϊκό. Συγκεκριμένα η Επιτροπή τιμώρησε τα «λιοντάρια» με αφαίρεση 4 βαθμών για χειραγωγημένο παιχνίδι.

Το παιχνίδι αυτό ήταν το Βόλος – Πανσερραϊκός για τα Play Out της περιόδου 2024-25 το οποίο έληξε με 3-0 υπέρ των γηπεδούχων όπως με το ίδιο σκορ έληξε και η αναμέτρηση των δύο ομάδων στις Σέρρες, ενώ και οι Βολιώτες τιμωρήθηκαν με αφαίρεση 3 βαθμών.

Για τις συγκεκριμένες ο Ντάνιελ Σούντγκρεν είχε δηλώσει επίσημα πως ήταν χειραγωγημένες, αλλά μετά τον θόρυβοι που προκλήθηκε ανακάλεσε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας ωστόσο συνέχισε την έρευνά της και τιμώρησε τους Σερραίους με -4 βαθμούς.

Στο podcast, ο Σούντγκρεν αναφέρει ότι ποτέ πριν δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο, τονίζοντας ότι όλα συνέβαιναν «μπροστά στα μάτια όλων».

Ο ίδιος επιμένει ότι δεν είχε καμία ανάμειξη, όμως το γεγονός ότι βρέθηκε μέσα σε αυτήν την κατάσταση στον Βόλο τον σημάδεψε.

Δηλαδή ήξερες ότι «αυτός θα ανατραπεί και θα δοθεί πέναλτι» και το έβλεπες να συμβαίνει;

«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να παθαίνω κρίσεις άγχους. Όταν επέστρεψα στη Σουηδία και προσγειώθηκα στο Ντέγκεφορς, την πρώτη κιόλας μέρα χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι και έπαθα πραγματική κρίση πανικού».