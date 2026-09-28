Η Athens Kallithea επικράτησε του Αστέρα Β' ΑKTOR με 2-0, παρόλο που έπαιζε με 10 παίκτες από το πρώτο μέρος, ενώ η Μαρκό διατήρηρησε το «απόλυτο» της, καθώς λύγισε τον Πανθρακικό με πέναλτι του Ελ Αραμπί στο 90+8' (2-1)!

Σημαντικές νίκες για την Athens Kallithea και το Μαρκό στην «κούρσα» της ανόδου της Super League 2. Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα παρόλο που έπαιζε με δέκα παίκτες κατάφερε να κάνει το 3Χ3 στο «Ελ Πάσο», καθώς νίκησε τον σαφώς πιο άπειρο Αστέρα Β' AKTOR με 2-0, ενώ το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου υπέταξε τον ανταγωνιστικό Πανθρακικό, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ελ Αραμπί στο 90+8' (2-1) και συνεχίζει στην κορυφή, έχοντας το απόλυτο (4Χ4).

Αthens Kallithea - Αστέρας Β' AKTOR 2-0

Την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα ματς στο «Ελ Πάσο», σε τέσσερις αγωνιστικές, πανηγύρισε η Αthens Kallithea, η οποία επικράτησε του Αστέρα Β' ΑΚΤΟR με 2-0 και έφτασε τους 9 βαθμούς, αφήνοντας τους Αρκάδες στους 3 πόντους.

Η ομάδα της Καλλιθέας από το πρώτο μέρος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και ανάγκασε τον Αστέρα Β' AKTOR σε παθητικό ρόλο, όμως δυσκολευόταν να μετουσιώσει αυτήν την υπεροχή σε ευκαιρίες.

Η πρώτη καλή στιγμή ήταν για τους γηπεδούχους στο 19ο λεπτό, όταν ο Μανιάς έφυγε στην πλάτη της άμυνας έπειτα από μπαλιά του Τσιριγώτη, έπιασε σουτ στην κίνηση και αστόχησε.

Στο 34ο λεπτό ο Πρεκατές αστόχησε με κεφαλιά από κοντά ύστερα από κόρνερ του Λόπες και στο 41ο λεπτό ο νεαρός στόπερ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, σε φάση που ο διαιτητής Τσαγκαράκης είχε δώσει αρχικά πλεονέκτημα υπέρ των Αρκάδων.

Στο δεύτερο μέρος ο Αστέρας Β' ΑΚTOR μπήκε με διάθεση να πιέση, λόγω του αριθμητικού πλεονεκτήματος και είχε στα πρώτα δυο λεπτά ισάριθμες τελικές των Κόλα και Χατζηκυριάκου, οι οποίοι δεν βρήκαν εστία.

Στο 48' ο Μανιάς αστόχησε έπειτα από γύρισμα του Λόπες και στο 54' η Athens Kallithea προηγήθηκε έπειτα από κομπίνα σε στατική φάση. Ο Λόπες εκτέλεσε πλασαριστά φάουλ, ο Βιγιαφάνιες έπαιξε κάθετα και ο Τσιριγώτης άνοιξε το σκορ με διαγώνιο σουτ και πέτυχε το πρώτο του γκολ μετά τον επαναπατρισμό του για λογαριασμό του κλαμπ της Καλλιθέας.

Οι Αρκάδες προσπάθησαν να πιέσουν για να ισοφαρίσουν, δίχως αντίκρισμα και τελικά οι γηπεδούχοι «κλείδωσαν» το τρίποντο στο 83' με κεφαλιά του Ρόμο ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Προβυδάκη, δύο λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς.

Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Πρεκατές, Σταματούλας, Χουχούμης, Προβυδάκης, Αναστασίου, Λόπεζ (81′ Βάρκας), Βιγιαφάνες (65′ Γαρουφαλιάς), Τζανδάρης (71′ Κουρφαλίδης), Τσιριγώτης (81′ Ρόμο), Μανιάς (65′ Πανάγου).

Αστέρας Β' AKTOR (Κοντοές): Νικοπολίδης, Μπουλούλης, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς (90+1′ Άρμστρονγκ), Καλόγηρος (76′ Ντερβίση), Κόλα (64′ Σιμόνι), Κολιμάτσης, Φρίμπονγκ (46′ Κύρκος), Γραμμένος (64′ Φερνάντες).

Μαρκό – Πανθρακικός 2-1

Με πέναλτι που κέρδισε στο 90+6' και μετουσίωσε σε γκολ στο 90+8' ο Ελ Αραμπί το Μαρκό συνέχισε το νικηφόρο σερί του επικρατώντας με 2-1 του Πανθρακικού και κάνοντας το τέσσερα στα τέσσερα.

Οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά τους πάλεψαν και με το παραπάνω για να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας, όμως γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στν τρέχουσα Super League 2, έμειναν στους 7 βαθμούς και έπεσαν έτσι στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν σχετικά νωρίς το σκορ, με τον Μιούλερ με σουτ να κάνει στο 20' το 1-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο. Στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν πολύ νωρίς να ισοφαρίσουν με τον Αναστασόπουλο στο 50' να κάνει το 1-1.

Από εκείνο το σημείο και μέχρι τις καθυστερήσεις καμία ομάδα δεν μπόρεσε να σκοράρει με τους γηπεδούχους να πιέζουν τους αντιπάλους τους, μια πίεση που απέδωσε καρπούς στο 90+8' όταν ο Ελ Αραμπί από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Καστάνιο, Σμάλης, Τσάκνης, Μπουσάι, Κυριακίδης (60′ Μιλόγιεβιτς), Φατιόν, Μεντόσα (83′ Νεκούλ), Μιούλερ (75′ Αλεξόπουλος (83′ Γιόχανσον), Σεμπά, Ελ Αραμπί.

Πανθρακικός (Αποστολίδης): Σγουρής, Λαρέα, Βουτσάς (87′ Παπακωνσταντίνου), Τσίλεμ (81′ Κολλαράς), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Πατρόνι (71′ Παχούμης), Γκορντεζιάνι (71′ Σαραντίδης), Νότας.

Τα ποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Super League 2

Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β' 1-0

Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Πανιώνιος - Ζάκυνθος 1-0

Ελλάς Σύρου - Πύργος 0-0

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 4-1

Αthens Kallithea - Αστέρας Β' AKTOR 2-0

Μαρκό - Πανθρακικός 2-1

Η βαθμολoγία της Super League 2

Μαρκό 12 ΑΕΛ 10 Πανιώνιος 10 Athens Kallithea 9 Ελλάς Σύρου 8 Πανθρακικός 7 Πανσερραϊκός 6 Απόλλων Καλαμαριάς 4 Νέστος Χρυσούπολης 4 ΠΑΟΚ Β' 4 Ολυμπιακός Β' 4 Νίκη Βόλου 3 Αστέρας Β' AKTOR 3 Αναγέννηση Καρδίτσας 2 ΠΑΣ Πύργος 2 Ζάκυνθος 1

Επόμενη αγωνιστική Super League 2 (5η)

3-5 Οκτωβρίου