Με δύο γκολ του Μανσούρ Φοφανά ο νεοφώτιστος Πύργος πέτυχε την πρώτη του νίκη στην κατηγορία της Super League 2 με το 2-0 επί του Πανιωνίου.

Τεράστια βαθμολογική, αγωνιστική και ψυχολογική... ανάσα για τον ΠΑΣ Πύργου. Η νεοφώτιστη ομάδα της Super League 2 πήρε πολύ σπουδαία νίκη με 2-0 επί του Πανιωνίου, που ήταν και η πρώτη της φέτος στην κατηγορία.

Σε ένα ματς που είχε δοκάρια, γκολ και αγωνία. Στο 44′ ο Μανσούρ σούταρε και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κράνινξ. Στο 56′ από ένα τρομερό σουτ του Ταβάρες η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσεκούρα. Στο 89' ο Μανσούρ Φοφανά βγήκε μπροστά και σούταρε προ του Αυλωνίτη για το 1-0. Στο 96' και ενώ όλος ο Πανιώνιος είχε βγει μπροστά (μαζί και ο γκολκίπερ) η επίθεση δεν του βγήκε και ως εκ τούτου ο Φοφανά βγήκε μπροστά και σκόραρε σε κενή εστία για το τελικό 2-0.

ΠΑΣ Πύργος (Κουτρομάνος): Τσεκούρας, Σκεντεράι, Δημητρίου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς (59′ Κόκκορης), Τσορνομάζ, Χαντί (59′ Φερεκίδης), Μούσια (66′ Λεμονής), Μανσούρ Φοφανά, Δούμτσιος (83′ Γρίβας) και Λάζαρης (66′ Μαρκόπουλος).

Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης (79′ λ.τ Ζούλιας), Μπούρης (76′ Παυλόπουλος), Βενάρδος, Στούπης, Μπαΐνοβιτς (46′ Σομπρίνο), Ντίας (76′ Γκαντέλιο), Χατζηστραβός, Ταβάρες και Μάναλης.

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου – ΑΕΛ 2-2

Πανθρακικός – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος 2-0

Αστέρας Τρίπολης Β' – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

ΑΠΣ Ζάκυνθος – Απόλλων Καλαμαριάς (14:00)

ΠΑΟΚ Β' – Ελλάς Σύρου (14:45)

Νέστος Χρυσούπολης – Μαρκό (15:00)

Τετάρτη 14/10

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea

Η βαθμολογία

Μαρκό 12

ΑΕΛ 11

Πανιώνιος 10

Athens Kallithea 9

Ελλάς Σύρου 8

Πανθρακικός 8

Αστέρας Β' AKTOR 6

ΑΣ Πύργος 5

Απόλλων Καλαμαριάς 4

Νίκη Βόλου 4

Ολυμπιακός Β' 4

Νέστος Χρυσούπολης 4

ΠΑΟΚ Β' 4

Πανσερραϊκός 3*

Αναγέννησης Καρδίτσας 2

Ζάκυνθος 1

* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών και έχει καταθέσει έφεση για να επιστραφούν