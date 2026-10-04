Super League 2: Έκανε το «μπαμ» ο Πύργος, 2-0 τον Πανιώνιο
Τεράστια βαθμολογική, αγωνιστική και ψυχολογική... ανάσα για τον ΠΑΣ Πύργου. Η νεοφώτιστη ομάδα της Super League 2 πήρε πολύ σπουδαία νίκη με 2-0 επί του Πανιωνίου, που ήταν και η πρώτη της φέτος στην κατηγορία.
Σε ένα ματς που είχε δοκάρια, γκολ και αγωνία. Στο 44′ ο Μανσούρ σούταρε και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κράνινξ. Στο 56′ από ένα τρομερό σουτ του Ταβάρες η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσεκούρα. Στο 89' ο Μανσούρ Φοφανά βγήκε μπροστά και σούταρε προ του Αυλωνίτη για το 1-0. Στο 96' και ενώ όλος ο Πανιώνιος είχε βγει μπροστά (μαζί και ο γκολκίπερ) η επίθεση δεν του βγήκε και ως εκ τούτου ο Φοφανά βγήκε μπροστά και σκόραρε σε κενή εστία για το τελικό 2-0.
ΠΑΣ Πύργος (Κουτρομάνος): Τσεκούρας, Σκεντεράι, Δημητρίου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς (59′ Κόκκορης), Τσορνομάζ, Χαντί (59′ Φερεκίδης), Μούσια (66′ Λεμονής), Μανσούρ Φοφανά, Δούμτσιος (83′ Γρίβας) και Λάζαρης (66′ Μαρκόπουλος).
Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης (79′ λ.τ Ζούλιας), Μπούρης (76′ Παυλόπουλος), Βενάρδος, Στούπης, Μπαΐνοβιτς (46′ Σομπρίνο), Ντίας (76′ Γκαντέλιο), Χατζηστραβός, Ταβάρες και Μάναλης.
Η 5η αγωνιστική
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
Νίκη Βόλου – ΑΕΛ 2-2
Πανθρακικός – Πανσερραϊκός 1-1
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος 2-0
Αστέρας Τρίπολης Β' – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
ΑΠΣ Ζάκυνθος – Απόλλων Καλαμαριάς (14:00)
ΠΑΟΚ Β' – Ελλάς Σύρου (14:45)
Νέστος Χρυσούπολης – Μαρκό (15:00)
Τετάρτη 14/10
Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea
Η βαθμολογία
Μαρκό 12
ΑΕΛ 11
Πανιώνιος 10
Athens Kallithea 9
Ελλάς Σύρου 8
Πανθρακικός 8
Αστέρας Β' AKTOR 6
ΑΣ Πύργος 5
Απόλλων Καλαμαριάς 4
Νίκη Βόλου 4
Ολυμπιακός Β' 4
Νέστος Χρυσούπολης 4
ΠΑΟΚ Β' 4
Πανσερραϊκός 3*
Αναγέννησης Καρδίτσας 2
Ζάκυνθος 1
* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών και έχει καταθέσει έφεση για να επιστραφούν
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