Super League 2: Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea
Με μια... εκκρεμότητα θα διεξαχθεί η 5η αγωνιστική της Super League 2. O Ολυμπιακός Β' ζήτησε και εξασφάλισε αναβολή του αγώνα με την Athens Kallithea στο Ρέντη, λόγω των απουσιών για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελπίδων, όπως προβλέπει το Άρθρο 22παρ.4 του ΚΑΠ, και σε αυτό το πλαίσιο ο αγώνας είναι ο μοναδικός που δεν έχει οριστεί στο πρόγραμμα της Λίγκας.
Ο Γιάννης Ταουσιάνης κάλεσε από τους Πειραιώτες τους Τσομπανίδη, Μπακούλα και προστέθηκε σε αυτούς ο Φίλης, ενώ ανακλήθηκε ο Κουτσογούλας, λόγω τραυματμσού.
Σε αντίθεση με τη Stoiximan Super League η δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν έχει διακοπή και τα ματς γίνονται κανονικά. Την αγωνιστική που ολοκληρώθηκε η ομάδα της Καλλιθέας νίκησε τον Αστέρα Β' AKTOR με 2-0, ενώ οι Πειραιώτες έχασαν στην έδρα του Πανσερραϊκού με 4-1.
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O αγώνας μετατέθηκε για την πρώτη Τετάρτη μετά τη διακοπή, ήτοι για τις 14 Οκτωβρίου.
Super League 2 - 5η αγωνιστική
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
- Νίκη Βόλου - ΑΕΛ 14:45 ΕΡΤ
- Πανθρακικός – Πανσερραϊκός 15:00
Kυριακή 4 Οκτωβρίου
- ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος 14:45 (Παμπελοποννησιακό) ΕΡΤ
- Αστέρας Β' AKTOR – Αναγέννηση Καρδίτσας 15:00
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
- Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς 14:00 (Eλ Πάσο)
- ΠΑΟΚ Β' - Ελλάς Σύρου 14:45
- Νέστος Χρυστούπολης - Μαρκό 15:00
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