Η Νίκη Βόλου έχει συμφωνήσει με τους Παναγιώτη Τζίμα και Νίκο Βαφέα, ενώ όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta θα ακολουθήσει και ο Σεμπάστιαν Ρινγκ.

Η Νίκη Βόλου είναι από τις πιο... δραστήριες ομάδες της Super League 2 και έχει μπει δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, θέλοντας να είναι ανταγωνιστική στην «κούρσα» ανόδου. Μετά τις εντυπωσιακές κινήσεις για την αναβάθμιση της γραμμής κρούσης με τις προσθήκες των Παμλίδη, Πολέτο και Μάντζη η ομάδα της Θεσσαλίας είναι έτοιμη για νέο τριπλό «χτύπημα».

Το ρόστερ της ομάδας του Στέλιου Μαλεζά θα ενισχυθεί με δυο... πρωταθλητές της περασμένης σεζόν. Ο λόγος για τους Παναγιώτη Τζίμα και Νίκο Βαφέα, οι οποίοι πέρυσι πανηγύρισαν την άνοδο με Ηρακλή και Καλαμάτα, αντιστοίχως.

Ο 25χρονος εξτρέμ «μετακόμισε» πριν λίγες ημέρες από την Κηφισιά στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, όμως έλυσε το συμβόλαιο του με τους Κύπριους επικαλούμενος προσωπικό ζήτημα, το οποίο έχρηζε απαραίτητο τον επαναπατρισμό του.

Από την πλευρά του ο 29χρονος στόπερ μετά τις τρεις ανόδους σε μια τετραετία με Κηφισιά, ΑΕΛ και Καλαμάτα θα λύσει το συμβόλαιο του με τη Μαύρη Θύελλα για να γίνει κάτοικος Βόλου και θα «σμίξει» ξανά με τον περσινό του συμπαίκτη, Βασίλη Μάντζη.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η τρίτη κίνηση της Νίκης θα είναι ο Σεμπάστιαν Ρινγκ. Ο 31χρονος Σουηδός αριστερός μπακ τη σεζόν 2024-25 μέτρησε 34 εμφανίσεις στη Super League με τη Λαμία (1 γκολ - 1 ασίστ). Την περασμένη σεζόν έκανε 26 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου με την Ομόνοια Αραδίππου, από την οποία αποχώρησε ως ελεύθερος, ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ.

Εκτός από τις δυνατές μεταγραφές η ομάδα της Θεσσαλίας έχει κρατήσει και τον βασικό κορμό της, καθώς έχει ανανεώσει με σημαντικούς ποδοσφαιριστές, όπως οι Γκαραβέλης, Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Αρίας και φυσικά ο αρχηγός Γιάννης Λουκίνας.

Η Super League 2 της ερχόμενης σεζόν αναμένεται να είναι αρκετά ανταγωνιστική, καθώς εντυπωσιακές κινήσεις έχουν κάνει τόσο ο Πανιώνιος όσο και ο Πανσερραϊκός, ενώ και η Athens Kallithea αναμένεται να κινηθεί ανάλογα και να κάνει πρωταθλητισμό και όπως διαβάσατε στο Gazzetta ετοιμάζει μια δυνατή κίνηση με τον Ρόμο.