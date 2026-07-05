Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο πρώην φορ του Λεβαδειακός Χοσέ Ρόμο επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Athens Kallithea.

Η Athens Kallithea την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο έχει στόχο να δημιουργήσει μια ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό στη Super League 2 και θα διεκδικήσει την επάνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε αυτό το πλαίσιο θα χρειαστεί την ανάλογη ενίσχυση και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta, ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται κοντά στη μετακόμισή του στην Καλλιθέα είναι ο Χοσέ Ρόμο.

Πληροφορίες από την Κύπρο αναφέρουν πως ο Βενεζουελάνος με ισπανικό διαβατήριο φορ έχει συμφωνήσει σε βασικό επίπεδο με το κλαμπ της Αττικής και σύντομα αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Ο 32χρονος υψηλόσωμος (1,95 μ.) επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τον Ακρίτα της πρώτης κατηγορίας, με τον οποίο την περασμένη σεζόν σημείωσε επτά γκολ σε 32 εμφανίσεις.

Στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έχει αγωνιστεί στο Νησί της Αφροδίτης, καθώς έχει φορέσει τις φανέλες του Ολυμπιακού Λευκωσίας, της Καρμιώτισσας, της ΑΕΛ Λεμεσού και της ΑΕΚ Λάρνακας, με την οποία έχει αγωνιστεί και στο Europa League.

Στην Ελλάδα αγωνίστηκε για μία διετία στον Λεβαδειακό. Τη σεζόν 2023-24 βοήθησε τους Βοιωτούς να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα της Super League 2, έχοντας 11 γκολ σε 25 αγώνες πρωταθλήματος, ενώ την αμέσως επόμενη σεζόν συνέβαλε ώστε η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να διατηρηθεί με άνεση στην κατηγορία, καταγράφοντας 32 συμμετοχές, τρία γκολ και μία ασίστ.

Το πρωτάθλημα της Super League 2 της ερχόμενης σεζόν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, καθώς ομάδες όπως ο Πανσερραϊκός, ο Πανιώνιος και η Νίκη Βόλου έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Ωστόσο, ανάλογες δυνατές κινήσεις αναμένεται να κάνει και η Athens Kallithea, ώστε να προσφέρει στον Βαγγέλη Μόρα όλα τα απαραίτητα εφόδια για να διεκδικήσει την άνοδο.