Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τους παίκτες που θα συμμετέχουν στην αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με τη Νίκη Βόλου.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στη Νίκη Βόλου για τη 1η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

Μετά το φινάλε του, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών, που θα βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα αυτό, χωρίς να υπάρχει κάποια έκπληξη. Απόντες ήταν ο Ζαρουρί, για τον οποίο υπάρχει πρόταση, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν, οι τραυματίες Τσιριβέγια και Τσάπρας, αλλά και οι μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδης.

Νέο πρόσωπο σ' αυτήν ήταν ο νεαρός Ιάσωνας Νεμπής, που επανήλθε μετά τον τραυματισμό που είχε.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς και Νεμπής.