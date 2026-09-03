Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με ένα ματς να εκκρεμεί για την ολοκλήρωση της πρώτη αγωνιστικής.

Με τη «λευκή» ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στην Τούμπα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Τετάρτης (2/9) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Ατρόμητος ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους με τρίποντο, ενώ από ένα βαθμό πήραν η Κηφισιά και το Μαρκό.

Η 1η αγωνιστική της League Phase θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη (3/9, 21:00), με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 4αδα θα προκριθούν στα προηιτελικά, ενώ αυτές που θα είναι στο 5-12 θα δώσουν μονό ματς Play Off.

Κύπελλο Ελλάδας - League Phase

1η Αγωνιστική

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

Βόλος Elabet – Καλαμάτα 2-2

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

Μαρκό – Κηφισιά 2-2

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-4

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών 0-1

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου (ΟΑΚΑ)

2η Αγωνιστική (8-10 Σεπτεμβρίου)

Λεβαδειακός – Άρης

Ολυμπιακός – Βολος Elabet

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ολυμπιακός 3 ΑΕΚ 3 Ατρόμητος 3 Καλαμάτα 1 Κηφισιά 1 Μαρκό 1 Βόλος 1 ΟΦΗ 1 ΠΑΟΚ 1 Παναθηναϊκός 0 * Άρης 0 * Λεβαδειακός 0 * Νίκη Βόλου 0 * Πανσερραϊκός 0 Νέστος Χρυσούπολης 0 ΑΕΛ 0

*Ματς λιγότερο.

Θυμίζουμε πως εκκρεμεί η έφεση του Αστέρα AKTOR για την πρωτόδικη απόφαση της ένστασης για το ματς με τον Λεβαδειακό.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2025-2026