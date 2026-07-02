Η Νίκη Βόλου συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης με την ομάδα της Μαγνησίας να ανακοινώνει την απόκτηση του Λούκας Πολέτο.

Έναν γνώριμο παίκτη στο ελληνικό κοινό απέκτησε η Νίκη Βόλου συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης στην μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου μεσοεπιθετικού Λούκας Πολέτο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λούκας Πολέτο για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 29/3/1995 στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας, έχει ύψος 1.81 και πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της Ιντερνασιονάλ, από την οποία αποχώρησε σε ηλικία μόλις 17 χρονών για το πρώτο του ποδοσφαιρικό ταξίδι στην Ευρώπη, για λογαριασμό της Μίλαν, η οποία ξεχώρισε το ποδοσφαιρικό του ταλέντο.

Ακολούθησε το πέρασμά του από τις Φιγκεϊρένσε, Σάντος και Γκρέμιο, για να έρθει η ώρα, το 2018, να μετακομίσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Απόλλωνα Λάρισας, ως αφετηρία μίας σπουδαίας διαδρομής στην χώρα μας για τον ίδιο, με σπουδαίες διακρίσεις.

Συγκεκριμένα, από τότε έχει αγωνιστεί, εκτός του Απόλλωνα, σε Ξάνθη, Λεβαδειακό, Παναχαϊκή και Κηφισιά, έχοντας κατακτήσει συνολικά τρεις φορές το πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει εθνικής κατηγορίας, δύο με τους Βοιωτούς τις αγωνιστικές σεζόν 2021-2022 και 2023-2024 και μία με την Κηφισιά, την χρονιά 2024-2025, έχοντας, φυσικά, πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις σπουδαίες επιτυχίες.

Τελευταίος του σταθμός στην ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία ήταν, κατά την περσινή σεζόν, η Αναγέννηση Καρδίτσας, με την οποία κατέγραψε 23 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2, με πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Λούκας υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».