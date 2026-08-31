Η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, η οποία θα γίνει το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου.

Την τρέχουσα εβδομάδα αρχίζει η Super League 2, η οποία πλέον θα είναι σε ενιαίο όμιλο με 16 ομάδες. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τον ορισμό των αγώνων της πρεμιέρας, εκ των οποίων οι τρεις θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Αξιοσημείωτο πως ο αγώνας του ΠΑΟΚ Β' με τον Ολυμπιακό Β' θα γίνει στην Τούμπα.

Super League 2 - 1η αγωνιστική

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β΄ , ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος, Δ.Α.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 16:00

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος – Aστέρας Β' AKTOR , ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 16:00

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας , ΓΗΠΕΔΟ AEL FC ARENA 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος , Δ.Α.Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 16:00

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου