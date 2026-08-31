Super League 2: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας, στην Τούμπα το ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β΄
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Η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, η οποία θα γίνει το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου.
Την τρέχουσα εβδομάδα αρχίζει η Super League 2, η οποία πλέον θα είναι σε ενιαίο όμιλο με 16 ομάδες. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τον ορισμό των αγώνων της πρεμιέρας, εκ των οποίων οι τρεις θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Αξιοσημείωτο πως ο αγώνας του ΠΑΟΚ Β' με τον Ολυμπιακό Β' θα γίνει στην Τούμπα.
Super League 2 - 1η αγωνιστική
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
- ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β΄ , ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
- Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος, Δ.Α.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 16:00
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
- Πανιώνιος – Aστέρας Β' AKTOR , ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 16:00
- ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας , ΓΗΠΕΔΟ AEL FC ARENA 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
- Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος , Δ.Α.Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 16:00
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου
- Mάρκο – Πανσερραϊκός, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 07/09/26 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
- Athens Kallithea - Νίκη Βόλου, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” 16:00
- Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς , ΓΗΠΕΔΟ Ε.Π.Σ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 17:30
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