Η Νίκη Βόλου ολοκλήρωσε ακόμα μια δυνατή μεταγραφή για τα δεδομένα της Super League, καθώς απέκτησε τον Γιώργο Παμλίδη.

Η Νίκη Βόλου για ακόμα μια χρονιά έχει βλέψεις πρωταθλητισμού στη Super League 2 και κάνει δυνατές κινήσεις. Εκτός από ανανεώσεις σημαντικών ποδοσφαιριστών όπως ο Λουκίνας, ο Τζανετόπουλος και ο Πασαλίδης κάνει και σημαντικές μεταγραφές με τελευταία τον Γιώργο Παμλίδη.

Ο 32χρονος ακραίος επιθετικός προέρχεται από σεζόν με 23 εμφανίσεις και 12 γκολ με την πρωταθλήτρια του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, Καλάματα, όντας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη.

Η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργου Παμλίδη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 13/11/1993 στην Κατερίνη, έχει ύψος 1.79 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Θερμαϊκό Κορινού.

Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε με την ομάδα της Καλαμάτας, με την οποία την περσινή περίοδο στέφθηκε πρωταθλητής του Β’ Ομίλου, πανηγυρίζοντας την άνοδο και την κατάκτηση του Super Cup με τους Μεσσήνιους, στους οποίους κατέγραψε από το 2024 μέχρι και το τέλος της περασμένης σεζόν, 51 συμμετοχές με 17 τέρματα εκ των οποίων τα 11 τα πέτυχε την σεζόν που έφυγε.

Σε επίπεδο Football League και Super League 2 έχει αγωνιστεί επίσης με ΑΕΛ, Εργοτέλη, Κέρκυρα και ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ σε επίπεδο Super League 1, έχει αγωνιστεί επίσης με Εργοτέλη, Κέρκυρα, ΠΑΣ Γιάννινα, όπως και με τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Συνολικά στις επαγγελματικές κατηγορίες μετρά 270 αγώνες, 52 τέρματα και 20 ασίστ, ενώ έχει καταγράψει επίσης 22 παιχνίδια, 7 τέρματα και 2 ασίστ στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Γιώργο υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».

Μιλώντας στο nikifc.gr για τον ερχομό του στη Νίκη Βόλου ο Γιώργος Παμλίδης σχολίασε: «Δεν θα μπορούσα να μην είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αποτελώ μέλος ενός συλλόγου με μεγάλη ιστορία, προσδοκίες και φιλοδοξίες να γίνει ακόμη μεγαλύτερος.

Η αγάπη των ανθρώπων της και ο τρόπος προσέγγισής τους με έκαναν να αποδεχθώ την πρότασή τους χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Εύχομαι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες, προκειμένου να κάνουμε τη Νίκη Βόλου ακόμη μεγαλύτερη».