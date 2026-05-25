Τον Αύγουστο είναι πιθανό να γίνει ο τελικός του Super Cup με το Παγκρήτιο να έχει τις περισσότερες πιθανότητες.

Ο θεσμός του Super Cup επέστρεψε για να μείνει και θα διεξαχθεί και τη νέα σεζόν με τον τελικό της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τον Κυπελλούχο και μένει φυσικά να αποφασιστεί το επόμενο διάστημα η ημερομηνία και η έδρα.

Την περασμένη περίοδο ο νταμπλούχος Ολυμπιακός έπαιξε με τον φιναλίστ ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και το ματς έγινε στις 3 Ιανουαρίου. Συνηθίζεται στις περισσότερες χώρες το συγκεκριμένο παιχνίδι ν' ανοίγει τη σεζόν, αλλά στην Ελλάδα, λόγω των προκριματικών των ομάδων, που κατακτούν τους τίτλους, δεν είναι και το πιο απλό να γίνει Αύγουστο ένας τελικός.

Αυτή τη φορά, όμως, οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές. Η ΑΕΚ θα παίξει στα playoffs του Champions League και το πρώτο ματς θα γίνει 18-19 Αυγούστου. Ο ΟΦΗ θα παίξει στα playoffs του Europa League και ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου.

Υπάρχει χρόνος, λοιπόν, να γίνει νωρίτερα τον Αύγουστο ο τελικός, αφού η σέντρα του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για το σαββατοκύριακο 22-23 του ίδιου μήνα. Δεν αποκλείεται το παιχνίδι να οριστεί το διάστημα 10-13 Αυγούστου και να είναι εκτός από ένα ματς τίτλου κι ένα δυνατό τεστ για ΑΕΚ και ΟΦΗ εν όψει των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Όσον αφορά την έδρα, το Παγκρήτιο συγκεντρώνει και πάλι αρκετές πιθανότητες. Είναι το φαβορί με το ΟΑΚΑ ενδεχομένως να είναι η εναλλακτική λύση. Τόσο η ημερομηνία, όσο και η έδρα, βέβαια, θα αποφασιστούν έπειτα από συνεννόηση με την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ.