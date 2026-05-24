Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Όλα ευνοϊκά για τον Ολυμπιακό μετά την ολοκλήρωση της Premier League.

Οι Πειραιώτες ήθελαν στην τετράδα την κάτοχο του Europa League Άστον Βίλα, αυτό συνέβη κι έτσι απέφυγαν έναν προκριματικό γύρο στο Champions League. Ο Ολυμπιακός θα μάθει την αντίπαλό του στην κλήρωση στις 20/7, το πρώτο ματς θα γίνει στις 4-5 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 11 του ίδιου μήνα. Αν προκριθεί ο Ολυμπιακός συνεχίζει στα playoffs του Champions League και θα επιδιώξει να παίξει φυσικά στη League Phase της διοργάνωσης. Ακόμα κι αν αποκλειστεί, όμως, δεν θα παίξει στα playoffs της κορυφαίας διοργάνωσης, αλλά θα πάει στη League Phase του Europa League, λόγω των συνθηκών στο συγκεκριμένο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Η ΑΕΚ θα πάρει μέρος στα playoffs του Champions League. Έχει καλές πιθανότητες για να είναι ισχυρή και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 3 Αυγούστου. Το πρώτο ματς θα γίνει στις 18-19 του Αυγούστου και η ρεβάνς στις 25-26 του ίδιου μήνα. Η Ένωση αν περάσει μπαίνει στη League Phase της μεγάλης διοργάνωσης, αν δεν τα καταφέρει θα είναι στη League Phase του Europa League.

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ είναι η τρίτη ομάδα με εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase. Οι Κρητικοί θα παίξουν στα playoffs του Europa League. Αν προκριθούν τότε θα μπουν στη League Phase της διοργάνωσης. Αν όχι θα παίξουν στη League Phase του Conference League. Θα μάθουν αντίπαλο στις 3 Αυγούστου. Το πρώτο ματς θα είναι στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 27/8.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Απομένει να φανεί τι θα κάνουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος θα ξεκινήσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θέλουν τρεις προκρίσεις για να συνεχίσουν στη δεύτερη διοργάνωση. Τον πρώτο αντίπαλο θα τον γνωρίζουν στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου και τα ματς θα γίνουν 23 και 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα «κανονάκι». Αν περάσει στα playoffs του Europa League θα είναι δεδομένα κι αυτός σε League Phase έστω του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός επίσης θα μάθει αντίπαλο στις 17 Ιουνίου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League και τα ματς θα γίνουν 23/7 και 30/7. Το τριφύλλι θέλει τρεις προκρίσεις για να μπει στη League Phase της διοργάνωσης. Μ' έναν αποκλεισμό ο Παναθηναϊκός θα μείνει εκτός Ευρώπης!