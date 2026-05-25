Ρεπορτάζ από τη Γεωργία τονίζει πως ο Λεβάν Σενγκέλια του ΟΦΗ, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται, βρίσκεται στη λίστα της Ντιναμό Τιφλίδας.

Ο Λεβάν Σενγκέλια είναι ένας παίκτης για τον οποίο στον ΟΦΗ γίνονται προσπάθειες για να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

Στο Ηράκλειο εκτιμάνε τόσο την ποιότητά του, όσο και τον χαρακτήρα του και αποτελεί μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είναι συμβατός στα πλάνα του Χρήστου Κόντη.

Την ίδια στιγμή ρεπορτάζ από την πατρίδα του 30χρονου Γεωργιανού μεσοεπιθετικού τον φέρνει στο στόχαστρο της Ντιναμό Τιφλίδας, στην οποία είναι προπονητής ο Τιμούρ Κετσπάγια.

Όπως αναφέρει το Geo Team, ο Σενγκέλια έχει δεχθεί τηλεφώνημα από τον Κετσπάγια, ο οποίος του εξέφρασε το ενδιαφέρον να τον κάνει δικό του.

«Ο ΟΦΗ θέλει να διατηρήσει στο ρόστερ του τον Σενγκέλια, ο οποίος είναι έτοιμος να ακούσει την πρόταση της Ντιναμό Τιφλίδας», προσθέτει το ρεπορτάζ από τη Γεωργία.