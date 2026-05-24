Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ από την οποία αποχωρεί μετά από μια διετία στα κιτρινόμαυρα.

Το κεφάλαιο του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ θα κλείσει μετά από δύο χρόνια παρουσίας του 35χρονου Αργεντινού μέσου στους κιτρινόμαυρους καθώς το συμβόλαιό του που ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι τελικά δεν θα ανανεωθεί.

Μέσα στην εβδομάδα που έφτασε στο τέλος της αναμενόταν να ξεκαθαρίσει οριστικά το μέλλον του στην ΑΕΚ καθώς ο εκπρόσωπός του θα μιλούσε με την Ένωση.

Τα δεδομένα για την παραμονή του, όπως είχατε διαβάσει νωρίτερα ήταν ανοικτά, καθώς δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση από τη στιγμή που αν έμενε, αυτό θα γινόταν με ένα γενναίο... ψαλίδι στο συμβόλαιό του, τη στιγμή που είχε δεχθεί κρούσεις από ομάδες της Βραζιλίας, της Αργεντινής, αλλά και από τη Σαουδική Αραβία.

Η εξέλιξη είναι τελικά πως ο «Τούκου» θα αποτελέσει παρελθόν από την Ένωση καθώς όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ δεν θα ανανεώσει, αποχωρώντας από την ΑΕΚ ως πρωταθλητής.

Τη φετινή σεζόν ο Περέιρα μέτρησε 22 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας συνολικά 52 εμφανίσεις με την ΑΕΚ τις τελευταίες δύο σεζόν.

Τελευταίο παιχνίδι του Αργεντινού χαφ με την κιτρινόμαυρη φανέλα ήταν στη φιέστα με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, όπου και αποθεώθηκε από το γήπεδο τη στιγμή της αλλαγής του.