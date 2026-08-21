Η Γιουβέντους επέστρεψε για τον Χρήστο Μανδά και αυτή τη φορά θέλει να τον κάνει δικό της, την ίδια στιγμή όπου η Λάτσιο στηρίζεται στον Έλληνα κίπερ.

Στην περασμένη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ο Χρήστος Μανδάς ήταν ένα από τα πιο hot ονόματα καθώς είχε ακουστεί τόσο για τις ελληνικές ομάδες όσο και για τη Γιουβέντους ωστόσο κατέληξε στη Premier League και τη Μπόρνμουθ με τη μορφή δανεισμού, χωρίς ωστόσο να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του.

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta για το πόσο κοντά είχε φτάσει η Γιούβε στην απόκτηση του Έλληνα πορτιέρε όμως η αγγλική ομάδα κατάφερε να κλέψει την υπογραφή του και να τον κάνει εκείνη δικό της. Τελικά, η επιστροφή του στην Ιταλία σε συνδυασμό με την πρόσληψη του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο της Λάτσιο, έφερε τον διεθνή τερματοφύλακα πίσω στο ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Μάλιστα, ο Ιταλός κόουτς ήταν εκείνος που ζήτησε επίμονα την παραμονή του Μανδά, με τον οποίοι επικοινώνησε ουκ ολίγες φορές για να του εξηγήσει το πλάνο αλλά και για του μεταδώσει ότι τον υπολογίζει για βασική μονάδα στην ομάδα και όχι αναπληρωματική. Απόδειξη η πώληση του Προβεδέλ χωρίς να αποκτηθεί αντικαταστάτης.

Ωστόσο, η «Μεγάλη Κυρία» δεν ξέχασε τον διεθνή τερματοφύλακα και παρά τον δανεισμό του Βικάριο από τη Τότεναμ, θέλει να αντικαταστήσει τον Ντι Γκρεγκόριο με τον Μανδά. Στην Ιταλία αναφέρουν για αναθέρμανση του ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο ιταλικών ομάδων με φόντο τον Έλληνα κίπερ και όπως σας μετέφερε το Gazzetta, οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις για να έρθει το deal.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αλλά και οι άνθρωποι του ιταλικού συλλόγου έχουν εξαιρετική άποψη για τον 25χρονο τερματοφύλακα και για αυτό τον λόγο, τόσο τον περασμένο Γενάρη, όσο και τώρα έχουν μπει πολύ δυναμικά στην υπόθεση της απόκτησης του. Το ποσό που υπάρχει στο τραπέζι ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ αυτή τη στιγμή ενώ έχει μπει στην... άκρη το σενάριο δανεισμού με οψιόν αγοράς.

Η επιστροφή της Γιούβε έγινε με γρήγορες κινήσεις και οι εξελίξεις για την τελική έκβαση της υπόθεσης αναμένονται επίσης να είναι άμεσες.