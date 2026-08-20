Γιουβέντους - Μανδάς: Η «Μεγάλη Κυρία» τον θέλει από τη Λάτσιο!
Στην Ιταλία... βουΐζουν τις τελευταίες ώρες οι φήμες ότι η Γιουβέντους επιστρέφει για την απόκτηση του Χρήστου Μανδά. Η Βέκια Σινιόρα είχε ενδιαφερθεί και τον Ιανουάριο για τον Έλληνα τερματοφύλακα αλλά η Μπόρνμουθ είχε προλάβει να τον αποκτήσει με δανεισμό, με τους ανθρώπους της ιταλικής ομάδας να τρέφουν τεράστια εκτίμηση προς το πρόσωπό του.
Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Gazzetta από την Ιταλία, η Γιούβε έχει μπει δυνατά και έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στη Λάτσιο η οποία ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις.
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